Falske nyheder har nu også ramt investorer på pengepungen

Falske nyheder cirkulerer ikke kun under præsidentvalg og blandt konspirationsteoretikere. Også erhvervslivets investorer skal være på stikkerne for ikke at blive ført bag lyset af usande oplysninger fra, hvad der umiddelbart ligner troværdige medier.

De amerikanske myndigheder har afsløret mindst 27 sager om forsøg på at snyde investorer med falske nyheder, og sagerne er nu blevet indbragt for de amerikanske domstole, skriver nyhedsbureauet A.P. ifølge New York Times.

Investorerne var blevet – eller forsøgt – lokket til at investere i værdipapirer efter at have læst artikler, som de havde fået opfattelsen af var uafhængige, upartiske analyser om aktier.

Ifølge den amerikanske værdipapirkommission Securities and Exchange Commission blev leverandørerne af de falske historier i al hemmelighed betalt af bagmænd, der ønskede at sætte en eller flere aktier i et særlig godt lys.

Artikler lyver om betaling

Kommissionen har fundet frem til hele 450 artikler med falske oplysninger, hvoraf det endda på 250 af dem direkte fremgår, at artiklerne ikke er sponsoreret af de virksomheder, der omtales, selvom det ikke er korrekt.

En enkelt af ”journalisterne” skrev angiveligt under mere end ni forskellige navne, men han brugte også sit eget navn.

Hvis en virksomhed betaler sig fra at få selskabets aktier omtalt i for eksempel artikler, skal selskabet ifølge amerikansk lov meddele offentligt, at man har indgået en sådan aftale.

”Vores markeder kan ikke fungere på redeligvis, når der er bevidste forsøg på at nå potentielle investorer med positive artikler om aktier, mens det samtidig holdes skjult, at virksomhederne har betalt for de artikler,” siger Melissa Hodgman, der er vicedirektør i værdipapirkommissionen, i en pressemeddelelse.

Kommissionen har offentligt advaret investorer mod sådanne artikler. I advarslen fremgår det blandt andet, at man aldrig bør foretage investeringer, der alene hviler på oplysninger, som man har læst på en hjemmeside om for eksempel aktiehandel.

17 af de 27 virksomheder og enkeltpersoner har allerede indgået forlig, der blandt andet indebærer straffe og erstatninger på alt mellem 15.000 kr. og 21 mio. kr., oplyser værdipapirkommissionen.