FBI jagtede falske nyheder på valgdagen

Af frygt for falske nyheder og misinformation, der kunne påvirke det amerikanske præsidentvalget, iværksatte FBI en omfattende overvågning af sociale medier som Facebook og Twitter på dagen for præsidentvalget i november sidste år.

Det skriver den amerikanske tv-station CNN.

Formålet var at opspore de falske nyheder, man frygtede ville komme fra Rusland, som muligvis kunne forstyrre præsidentvalget.

Årsagen til initiativet var de mange vildledende oplysninger om demokraternes præsidentkandidat, Hillary Clinton, der florerede på sociale medier i månederne op til valget.

FBI havde allerede identificeret flere af de brugere på sociale medier, der stod bag misinformationerne op til valget. Og derfor havde FBI et hold analytikere til at sidde klar med et særligt øje på de allerede kendte brugere for at modvirke, at de skulle have held til at forstyrre valget.

Formodningen var, at brugerne var led i en større russisk kampagne, der skulle sprede falske nyheder og derigennem forstyrre valget. Det fortæller to kilder med tilknytning til overvågning ifølge CNN. FBI har ikke ønsket at kommentere sagen.

I løbet af valgdagen aflagde FBI løbende rapport til Det Hvide Hus om potentielle trusler på de sociale medier. Der opstod dog kun enkelte mindre hændelse i løbet af dagen, og FBI konkluderede, at dagen forløb problemfrit uden forstyrrelser af valget.