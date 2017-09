Seks eksempler på det pure opspind under orkanen Harvey

Orkanen Harvey, der ramte den amerikanske delstat Texas tidligt forrige lørdag dansk tid, var den kraftigste storm i delstaten i over 50 år. I kølvandet på stormen fulgte enorme mængder regn, der slog alle rekorder og resulterede i store oversvømmelser.

Men stormen og vandmasserne var ikke det eneste, som indbyggerne måtte kæmpe med. For på de sociale nyheder florerede adskillige falske nyheder om hændelsen.

Flere faktatjekmedier har løbende afdækket flere falske påstande, eksempler på misinformation og manipulerede billeder, som blæste rundt på blandt andet Facebook. Her tager vi et kig på nogle af dem.

Trump i redningsaktion uden redningsvest

I dagene efter stormens hærgen og de store oversvømmelser cirkulerede et billede på de sociale medier, der viser den amerikanske præsident, Donald Trump, i fuld habit, der læner sig ud over rælingen på en redningsbåd for at redde en person, der er strandet i vandmasserne.

Præsidenten har godt nok besøgt de oversvømmede områder, men at han har deltaget i en redningsaktion i en gummibåd og uden redningsvest, er en påstand uden hold i virkeligheden, skriver det amerikanske faktatjekmedie snopes.com.

Billedet har fået en tur i et billedbehandlingsprogram. Det oprindelige foto kommer fra den amerikanske nyhedsstation CNN, hvor man ser tre redningsfolk fra brandvæsnet i den texanske by Austin, som hjælper en mand, der klynger sig til et hegn.

Oversvømmet lufthavn

Så var der billedet, der angiveligt viser en oversvømmet lufthavn i Houston og opnåede stor opmærksomhed på både Facebook og Twitter. På billedet kan man skimte halefinnerne på adskillige parkerede fly.

Men billedet er omkring fire år gammelt og viser slet ikke Houston Lufthavn. Der er i virkeligheden tale om en simulering, der blev lavet af klimahjemmesiden Climate Central som et eksempel på, hvordan der vil se ud i indenrigslufthavnen La Guardia i New York i år 2100, hvis havene fortsætter med at stige, skriver blandt andet faktatjeksitet thatsnonsens.com.

Billedet vakte så stor opmærksomhed også uden for USA, at selv den britiske tv-station BBC følte sig kaldet til at afkræfte påstanden.

Hajer indtager oversvømmet motorvej

Mange blev snydt af et billede af hajer, der angiveligt svømmer rundt på en oversvømmet motorvej ved byen Houston.

Men billedet er fup – og endda et gammelt fupnummer. Motivet kommer ofte i omløb på de sociale medier, når en større oversvømmelse rammer USA, skriver blandt andet New York Times. Billedet blev også delt efter oversvømmelser, der blev udløst af orkanen Sandy i 2012 og orkanen Irene i 2011.

Billedet er sammensat af flere fotos. Blandt andet ses hajen her, hvor en mand i kajak bliver forfulgt af samme haj ved en sydafrikansk kyststrækning.

Obama delte mad ud – eller gjorde han?

En række billeder viste angiveligt den tidligere præsident Barack Obama, der hjalp til med at dele mad ud til evakuerede texanere. Men også her blev gamle billeder brugt til at sprede en politisk løgnehistorie. Billederne stammer blandt andet fra et velgørenhedsarrangement fra 2015 i Washington D.C., skriver New York Times.

Demonstranter forhindrede ikke redningsaktioner

En gruppe sorte amerikanske demonstranter fra græsrodsbevægelsen Black Lives Matter forhindrede redningsfolk i at komme nødstedte for orkanen til hjælp. Sådan lød et andet viralt rygte, der var ledsaget af et billede, der kunne ligne netop det optrin.

Påstanden stammer tilsyneladende fra hjemmesiden “Our land of the free”. Artiklen spredte sig hurtigt til andre netmedier. Men billedet er taget ud af kontekst, skriver faktatjeksitet snopes.com.

Billedet stammer fra en video fra den amerikanske nyhedskanal CNN. Videoen blev optaget i 2016 i byen Atlanta under en demonstration mod skuddrab begået af politibetjente. Og da billedet blev taget, var der ikke tale om, at redningsfolk blev hindret adgang til ofre.

Politiet tjekkede ikke nødstedtes opholdstilladelser

Det er uklart, hvordan rygtet opstod, men myndighederne i Houston følte sig på et tidspunkt nødsaget til at afkræfte et rygte om, at politiet benyttede lejligheden til at tjekke opholdstilladelser hos alle, der opholdt sig i midlertidige nødcentre for evakuerede.

We will not ask for immigration status or papers from anyone at any shelter. This rumor is FALSE! — City of Houston (@HoustonTX) 29. august 2017

Afvisningen af påstanden blev sendt ud på Twitter på både engelsk og spansk, skriver BBC.