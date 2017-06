Flere kolde hænder skal frigøre varme hænder til hjertepatienter

Fremover slipper læger og sygeplejersker på Rigshospitalets Hjertemedicinske Klinik for at bruge tid på administrative opgaver som operationsplanlægning, lagerstyring og vareindkøb. Det sikrer et nyt partnerskab med den private virksomhed Medtronic, der er det første af sin art på et sygehus i Danmark.