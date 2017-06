Flertal vil undersøge politiske skandalesager på nye måder

Justitsministeren har bedt et ekspertudvalg om at finde alternative undersøgelsesformer ved politiske skandalesager end de dyre og tidskrævende undersøgelseskommissioner. Dermed er debatten om parlamentariske høringer genopblusset, til stor begejstring hos eksperter og et flertal i Folketinget.