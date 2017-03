Forskere: Højere fartgrænser giver flere dødsfald på vejene

I december 2016 meldte regeringen ud, at den vil arbejde for at sætte fartgrænserne op. I den forbindelse har flere af regeringens politikere udtalt, at det betyder ikke noget for trafiksikkerheden, hvis hastighedsgrænsen hæves. Men ifølge en række forskere er det ikke korrekt. Det skriver Videnskab.dk.

Bl.a. transportminister Ole Birk Olesen (LA) mener godt, at man kan hæve fartgrænserne, uden at det går udover sikkerheden.

Også Venstres trafikordfører Kristian Pihl-Lorenzen afviser, at højere fart grænser skulle gøre trafikken mere usikker.

“Motorveje er uhyre sikre, så det har vi ingen betænkeligheder ved,” sagde han i december til Altinget.

Men ifølge de forskere, Videnskab.dk har talt med, er der altså grund til at have betænkeligheder ved at sætte grænserne op.

“Det er uden for enhver tvivl, at højere fartgrænser vil betyde flere døde i trafikken,” siger Jeppe Rich, der er professor i transportmodellering på Danmarks Tekniske Universitet, til Videnskab.dk.

Han bakkes op af trafikforsker Harry Lahrmann fra Aalborg Universitet og professor emeritus i trafikforskning på Roskilde Universitet, Lise Drewes.

Sammenhæng mellem ændret hastighed og antal dræbte Ifølge trafikforskerne kan sammenhængen mellem ændret hastighed og antallet af dræbte i trafikken beskrives ved en relativt simpel matematisk formel kaldet powermodellen. Den ser sådan her ud: (Antal døde efter / Antal døde før) = (Hastighed efter / Hastighed før) ^4 Med andre ord står der, at hvis hastigheden stiger med eksempelvis 10 pct., vil det forventede antal dræbte stige med 50 pct. Powermodellen er fra 2004 og baseret på en række forskeres videnskabelige gennemgang af 98 internationale studier, der har undersøgt sammenhængen mellem hastighed og trafikulykker.

Videnskab.dk har forholdt Kristian Pihl-Lorenzen forskernes kritik, men den preller tilsyneladende af.

“Forskerne skal have lov at have deres holdninger i fred, det rokker ikke ved min opfattelse,” lyder hans kommentar.

Han siger også, at forskerne skal huske, at “det ikke er dem, der bestemmer”.

Det er muligvis ikke første gang, at politikerne ikke er så lydhøre over for forskning, når det kommer til bestemmelsen af fartgrænser. I 2008 viste en rapport fra Vejdirektoratet, at en højere fartgrænse ville betyde flere dræbte i trafikken. Men Jyllands-Posten kunne dengang afsløre, at rapportensandsynligvis blev tilbageholdt af Trafikministeriet i et halvt år, og da den blev offentliggjort, blev resultaterne, der viste, at flere ville dø på motorvejene med de højere hastighedsgrænser, sløret gevaldigt ifølge trafikforsker Harry Lahrmann.

Videnskab.dk har fundet endnu flere eksempler på, at politikerne har siddet trafikforskning overhørig, når debatten har drejet sig om hastighedsgrænserne på de danske lande- og motorveje. Dem kan du læse her.