Forskere går på barrikaderne for videnskaben

Lørdag den 22. april går forskere, studerende og andre ansatte inden videnskaben på gaderne verden over. Her hjemme er det forskere fra blandt andet Københavns Universitet og Aarhus Universitet, der sammen med Dansk Magisterforening og Danske Videnskabsjournalister er gået sammen om at markere dagen for at vise deres utilfredshed med, hvad de betragter som stigende politisk indblanding i forskningen. De ser også en stigende tendens til, at politikerne ignorerer videnskaben, når de træffer beslutninger.

”Marchen tjener som et opråb til politikerne om at føre videnskabeligt forankret politik, såvel som en offentlig hyldest til videnskaben og dennes enorme bidrag til vores demokrati, økonomi og dagligdag,” hedder det blandt andet i invitationen til demonstrationen.

Formanden for Dansk Magisterforening, Camilla Gregersen, håber, at marchen kan være med til at skabe en fælles forståelse for vigtigheden af uddannelse og forskning.

“Der er brug for uvildig forskning og for en bredere forståelse for betydningen af forskningsfrihed. Offentligheden har brug for, at viden og videnskab bringes yderligere i spil og giver svar på komplekse spørgsmål. Uanset om vi taler HPV-vacciner eller klimaforandringer, er der brug for, at vi baserer vores diskussion på fakta,” siger Camilla Gregersen.

Ideen til marchen kommer fra USA, men er blevet en global begivenhed, der er rettet mod alle verdens politikere, som forskerne forlanger tager videnskab alvorligt.

Det er ikke mindst den amerikanske præsident, Donald Trump, der har udløst vrede i forskningsverdenen. Trump har vist, at han lægger mere vægt på meninger end fakta, og begrebet “alternative fakta” får det til at løbe koldt ned ad ryggen, mener Camilla Gregersen.

Hvad angår de danske politikere finder hun det blandt andet kritisabelt, at forskere op til vedtagelsen af regeringens landbrugspakke måtte underskrive en tavshedsklausul med Miljøministeriet, der betød, at de ikke måtte offentliggøre deres resultater før landbrugspakken – der ville medføre en større udledning af kvælstof – var blevet vedtaget.

Hun angriber også et nyt udspil fra regeringen, hvor Forskningsministeriet vil bestemme, hvem der skal udpeges til bestyrelsesformænd på universiteterne.

”Det største problem i udspillet er, at ministeren fremover skal udpege formanden for udpegningsudvalget. Ministeren har med et pennestrøg skiftet armslængdeprincippet ud med en fodlænke,” siger Camilla Gregersen og påpeger, at det udspil er et forsøg på at indføre politisk styring af universiteterne, der vil føre til politik baseret på ”mavefornemmelser og fordomme” fremfor videnskabeligt belæg.

I Danmark afholdes to marcher, nemlig i København fra kl. 13 og i Aarhus fra kl. 14. Marchen i København slutter på Christiansborg Slotsplads.