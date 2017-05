Tågesnak om ekstra, nye eller flere medarbejdere til SKAT

Regeringens plan for genopretning af SKAT giver styrelsen “2.000 ekstra medarbejdere”

Citat: Karsten Lauritzen (V), skatteminister, på sin Facebookside og til Ritzau den 30. marts 2017. Om regeringens plan for SKAT giver styrelsen “2.000 ekstra medarbejdere” afhænger af, hvordan man vælger at tolke ordet “ekstra”. Teknisk set vil de første 1.000 nyansatte skulle erstatte medarbejdere, der på sigt forventes at fratræde ved naturlig afgang. Dermed får SKAT altså reelt 1.000 flere medarbejdere og ikke 2.000.

Skattesvindel, fejlagtige ejendomsvurderinger, manglende inddrivelse af gæld, momssvindel og forsvundne milliarder. Det er nogle af de ord, der kan give enhver skattemedarbejder nervøse trækninger. Samtidig er antallet af medarbejdere i SKAT blevet reduceret kraftigt de seneste ti år. Derfor har skatteminister Karsten Lauritzen (V) fremlagt en plan, der skal styrke SKAT og skaffe flere hænder til styrelsen.

Ministeren præsenterede planen den 26. august sidste år i en pressemeddelelse, hvor det blandt andet fremgår, “at der skal rekrutteres op mod 2.000 nye medarbejdere.” Et tal han også bruger på sin Facebookside, hvor han skriver:

“Vi omorganiserer SKAT. Bruger 7 mia. til IT – der virker – og ansætter 2.000 ekstra medarbejdere frem mod 2020”.

Og Karsten Lauritzen har gentaget antallet og formuleringen flere gange siden. Blandt her i et svar til et forslag fra Socialdemokratiet om at ansætte endnu flere:

“Vi i regeringen drøfter gerne, om investeringsplanen på syv milliarder og 2.000 ekstra medarbejdere er tilstrækkeligt,” sagde Karsten Lauritzen for godt en måned siden til Ritzau.

Det interessante i citaterne er ordene ’nye’ og ’ekstra’ medarbejdere. Lad os se på det sidste først: 2.000 ekstra medarbejdere kan man forstå som om, at regeringens investeringsplan vil øge antallet af medarbejdere i SKAT med 2.000.

Men hvis du tror det, så tror du forkert. I sidste ende vil antallet af ansatte i styrelsen blot stige med 1.000.

2.000 medarbejdere bliver til 1.000, som bliver til 2.000

Karsten Lauritzen fremlagde i august sidste år regeringens genopretningsplan for SKAT. Den præsenteres i en rapport på 19 sider med navnet ’Et nyt skattevæsen’ med undertitlen ’ny organisering, flere medarbejdere og velfungerende it’.

Bladrer vi frem til den næstsidste side i rapporten fremgår det, at der reelt set ikke er tale om 2.000 ekstra ansatte. En prognose forudser nemlig, at 1.000 medarbejdere hos SKAT vil forsvinde ved naturlig afgang frem mod år 2020. Det kan blandt andet skyldes, at nogle medarbejdere går på pension, mens andre finder andet job. Derfor vil halvdelen af de 2.000 medarbejdere, som regeringen agter at ansætte, gå til at erstatte de medarbejdere, man allerede nu ved, vil fratræde over de næste tre år.

Tilbage er altså 1.000 nyansatte, der kan udgøre de “ekstra medarbejdere”, som skaber en forøgelse i det totale antal ansatte i SKAT.

Er du forvirret, så er du ikke alene om det.

Mange medier har i deres dækning af handlingsplanen da også været uenige om – eller måske ikke gode nok til at forklare – hvad det konkrete antal medarbejdere, som SKAT skal tilføres, reelt er. Eksempelvis Morgenavisen Jyllands-Posten, hvor en artikel er i splid med sin egen faktaboks om, hvorvidt tallet er 1.000 eller 2.000. Og blandt andet Kristeligt Dagblad og TV 2 Øst bragte den samme Ritzau-artikel, hvor de 1.000 afgående medarbejdere overhovedet ikke blev nævnt.

Folketingets Skatteudvalg beder skatteministeren præcisere antallet af medarbejdere

Rune Lund, der er medlem af Folketingets skatteudvalg for Enhedslisten, har måske også følt et behov for at få præciseret, hvor mange ekstra hænder regeringens plan konkret giver SKAT. Den 9. februar i år bad han nemlig skatteministeren oplyse, hvor mange medarbejdere, der vil være i SKAT, når regeringens plan er ført ud i livet i år 2020.

“… jeg forventer, at Skatteministeriet frem mod 2020 vil ansætte op mod 1.000 flere medarbejdere som led i arbejdet med at få bygget et nyt skattevæsen,” skrev skatteministeren blandt andet i sit svar.

Her er Karsten Lauritzen mere tydelig med at specificere, at der ikke er tale om, at SKATs medarbejderstab vil stige med 2.000, men i stedet at det totale antal ansatte i SKAT vil stige med 1.000 personer.

Ikke nødvendigvis vildledning

Det er ikke første gang, der hersker forvirring om tallene, lyder det fra Ulla Fabricius, der er repræsentant for HK-medarbejderne i SKAT. Hun henviser til en anden plan for SKAT, som regeringen fremlagde for to år siden.

”Da man i 2015 præsenterede genopretningsplanen ’Skat ud af krisen’ blev der skiltet med, at SKAT fik 400 nye medarbejdere. Men kiggede man på tallene, så skulle 315 af årsværkene findes ved en tilbagerulning af tidligere planlagte besparelser, og der var derfor reelt kun tale om 85 flere medarbejdere,” siger Ulla Fabricius.

Men hvem har ansvaret for forvirringen? Og er det præcist nok, når ministeren kalder besættelse af eksisterende stillinger for ’nye’ eller ‘ekstra’ medarbejdere? Eller læser og forstår mange ’nye’ medarbejdere som ’flere’ medarbejdere, hvilket måske får regeringens plan til at virke mere handlekraftig?

Ifølge Per Nikolaj Bukh, professor ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet, står budskabet om de ekstra medarbejdere måske ikke helt klart, men i sidste ende er det et spørgsmål om, hvordan man anskuer ansættelserne.

“At dømme ud fra prognoserne og tallene fra handlingsplanen er der ikke tale om en nettotilgang på 2.000 medarbejdere. Dog kan man sige, at når Karsten Lauritzen kalder det 2.000 ekstra medarbejdere, så kan det vel teknisk set forsvares med, at det er en tilførsel af medarbejdere, som ikke var kommet uden initiativet ’Et nyt skattevæsen’,” siger Per Nikolaj Bukh.

Siden 2006 og frem til 2015-planen ’SKAT ud af krisen’ var der ansættelsesstop i SKAT. Det har betydet, at SKAT ikke har genbesat ledige stillinger som følge af naturlig afgang, så til Karsten Lauritzens forsvar kan de 1.000 medarbejdere til at dække afgangene godt ses som en styrkelse frem for en naturlig udvikling, mener Per Nikolaj Bukh.

Han fremhæver ligesom Ulla Fabricius forvirringen, der opstod i forbindelse med regeringens 2015-plan for SKAT.

”Politikere og embedsmænd snakker ofte ud fra et budgetmæssigt udgangspunkt, hvorfor der kan opstå forvirring, når det kommunikeres til medierne. Eksempelvis har man nok heller ikke bevidst forsøgt at vildlede medierne med de 400 medarbejdere i ’Skat ud af krisen’-tiltaget,” forklarer Per Nikolaj Bukh og fortsætter:

”Man kan sige, at indsatsen fra regeringens side er budgetmæssigt lige så stor, som hvis der ikke havde været nogen besparelser planlagt, og man bare havde oprettet 400 nye stillinger.”

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Karsten Lauritzen, men ministeriets pressetjeneste henviser til ministerens tale ved fremlæggelsen af ‘Et nyt skattevæsen’, hvor Lauritzen altså specificerer det, som pressemeddelelsen ikke gjorde:

“[…] sagt på en anden måde: Uden den her plan var der lagt op til 1.000 færre ansatte i de kommende år. Nu lægger vi op til, at der i stedet kommer 1.000 flere. Denne her plan indebærer altså i alt 2.000 ekstra medarbejdere.”