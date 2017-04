Fransk præsidentkandidat smider russiske medier på porten

Emmanuel Macron, der er den ene af de to kandidater, som er gået videre til anden runde af det franske præsidentvalg, har sat russiske medier stolen for døren, fordi de spreder falske historier om ham. De bliver ikke længere inviteret med til kampagneevents, skriver den britiske avis The Guardian.

Kandidatens udmelding kommer efter, at to statsstøttede russiske medier, nyhedsbureauet Sputnik og den nationale tv-kanal RT TV, torsdag offentligt klagede over, at de bliver diskrimineret af Emmanuel Macrons kampagnestab, og de anklager staben for at trampe på pressefriheden ved at udelukke bureauet og tv-stationen fra arrangementer.

En talsmand for Emmanuel Macron bekræftede også i går, at man ikke længere vil invitere de to medier inden for dørene, fordi de ”spreder propaganda og falske nyheder på vegne af den russiske stat”.

Centrumpolitikeren ser ud til at være storfavorit til at blive Frankrigs præsident, når afgørelsen falder i en duel med den nationalkonservative Marine Le Pen søndag 7. maj. Macron har et proeuropæisk engagement, og efter hans opfattelse er det ligefrem en forudsætning for, at man kan kalde sig en fransk patriot. Han støtter i øvrigt de sanktioner som EU har indført mod Rusland på grund af landets rolle i Ukraine-krisen. Marine Le Pen derimod er EU-skeptiker og har taget Ruslands parti i Ukraine-krisen, skriver The Guardian.

Macron anklaget for at have både mand og kone

Ifølge avisen er man fra russisk side irriteret over beskyldninger fra Macrons kampagnestab, som mener, at der løbende er systematiske angreb på kampagnens hjemmesider, der er orkestreret fra lokationer i Rusland. Det styrker stabens mistanke om, at Rusland forsøger at underminere Macrons kandidatur for at hjælpe modstanderen Marine Le Pen.

Fra russisk side har man afvist beskyldningerne og torsdag kaldte en talskvinde fra det russiske udenrigsministerium udelukkelsen af de russiske medier for uhyrlig.

Macrons kampagnestab har ikke selv givet eksempler på russiske falske nyheder om kandidaten, men den 4. februar citerede Sputnik en fransk politiker for at sige, at Macron var en marionetdukke for den amerikanske politiske og finansielle elite, og at der snart ville blive afsløret oplysninger om Macrons privatliv. Få dage senere måtte han dementere rygter om, om han ikke alene var gift med sin nuværende kone, men også havde et ægteskabeligt forhold til en mand.

Formelt set er Emmanuel Macron naturligvis endnu ikke valgt, men meningsmålinger offentliggjort efter 1. runde giver ham mellem 64 og 62 pct. af stemmerne mod mellem 36 og 38 pct. til Marine Le Pen i runde to.