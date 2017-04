Fredsdividenden er høstet – oprustning venter forude

Mens resten af verden for længst har oprustet til langt over koldkrigsniveau, har Europa og Danmark hidtil høstet fredsdividenden. Men det slutter nu. Trump på den ene side og Putin på den anden får nu også Folketinget til at støtte en militær oprustning. Forude venter en svær spareøvelse på velfærd.