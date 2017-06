Friskoler er lige så folkelige som folkeskoler

Det er en myte, når friskoler bliver skoset for kun at være for de privilegeredes børn. Der er meget små afvigelser fra folkeskoleelevers sociale baggrund, viser en ny undersøgelse af friskoleelevernes socioøkonomiske baggrund. Privatskolerne skiller sig stadig ud, men også de tager et socialt ansvar.