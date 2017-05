Garvede bankdirektører: Landbruget har et langt større problem end gælden

Der gemmer sig et langt større problem i landbruget end den høje gæld til bankerne og realkreditten, der har knækket hundreder af gårde. InsideBusiness har talt med to af de mest erfarne direktører fra Nordea og DLR om problemerne i et Danmarks største eksporterhverv. Et potentielt milliarddyrt tema for banker, realkreditselskaber og landdistrikter.