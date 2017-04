Følg debatten live: Kan god journalistik vinde over falske nyheder?

Udbredelsen af falske nyheder, og hvordan vi bekæmper dem, er på dagsordenen, når organisationen International Media Support (IMS) onsdag formiddag holder konference i København. Og du kan følge debatten live fra 9:00 – 12:00 nederst på denne side.

IMS har samlet et hold eksperter med vidt forskellige baggrunde, der skal dele ud af deres deres perspektiver på og erfaringer med falske nyheder.

Ansv. chefredaktør og direktør for Mandag Morgen og initiativtager til TjekDet, Lisbeth Knudsen, er det eneste danske indslag i panelet. De tre øvrige er to udenlandske forskere og en enkelt journalist. Og det er ikke tilfældigt, at de internationale erfaringer er i fokus.

“I Danmark er vi stadig lidt jomfruelige, hvad angår påvirkningen fra ‘fake news’, for det er endnu ikke noget, der har været særlig udbredt herhjemme. Vores medier har hidtil haft en relativ høj etik, og vi har følt, at vi kunne stole på, hvad medierne kom ud med. Derfor har vi inviteret en række internationale gæster for at trække på deres erfaringer og høre, hvad man gør i udlandet,” fortæller Henrik Gunnet, der er journalist og programme manager hos IMS og dagens moderator.

Selvom vi ikke har set så meget til de falske nyheder på dansk jord endnu, mener Henrik Gunnet, at der er god grund til at sætte fokus på, hvad vi skal gøre ved dem, og hvilke konsekvenser de kan få – også i Danmark.

“Der er noget, der tyder på, at de vælgerstrømninger, vi ser over hele Europa, faktisk over hele verden, også er udtryk for en protest mod det etablerede – og dermed også de etablerede medier. Jeg kan selvfølgelig ikke sige med sikkerhed, at det er sådan, men jeg synes, der er tegn på, at det kan styrke nogle af de medier, der excellerer i ‘fake news’. Og så er det godt at få viden om, hvad man gør rundt om i verden for at modgå de forfalskede nyheder,” siger Henrik Gunnet.

Journalistikken er i eksistentiel krise

Lisbeth Knudsen mener også, at det er på høje tid, at vi både debatterer falske nyheder og ikke mindst, hvordan vi kan opkvalificere journalistikken.

”Vi står efter min mening i en eksistentiel krise med journalistikken. Midt i en trussel mod relevansen og nytteværdien af vores profession. I dag er alle blevet publicister og kan uden ansvar for noget som helst offentliggøre, hvad de har lyst til. Samtidig bliver vi – de professionelle journalister – slået i hartkorn med eliten og misbrugt af populisterne til at være fjenden selv – ja nærmest terrorister – fordi vi afslører løgn og bekæmper alternative fakta,” siger Lisbeth Knudsen.

Hun peger også på, at valget af Donald Trump og bølgen af populisme på godt og ondt har givet os et wakeup-call. Og journalisterne selv har et stort ansvar for at få vendt tillidskrisen.

“Hvis der nogensinde har været et vigtigt tidspunkt at genopfriske en diskussion om journalistisk kvalitet, så er det nu. Vi må mobilisere opmærksomhed på journalistikkens opgave som drivkraft for demokratiet og påtage os rollen som den troværdige guide for publikum. Vi skal forstå de grundlæggende værdier i det samfund, vi er en del af,” slår Lisbeth Knudsen fast.

Graverjournalist deler ud af erfaringer fra Rusland

I panelet sidder også en russisk journalist, der i den grad har erfaring med falske nyheder. Roman Dobrokhotov er graverjournalist og redaktør ved det uafhængige russiske onlinemedie The Insider. Ifølge Henrik Gunnet er Roman Dobrokhotov blevet arresteret adskillige gange i forbindelse med sit arbejde med at afsløre falske nyheder, der angiveligt har været sponsoreret af den russiske regering.

Efter sigende skulle Roman Dobrokhotov have nogle ret utrolige eksempler på falske nyheder, som han er stødt på, og som han har afsløret ved blandt andet at udgive sig for at være journalist for et af de statsstøttede medier i Rusland.

Udover Roman Dobrokhotov består panelet af to forskere, nemlig Alistair Shawcross, der er tilknyttet London School of Economics med speciale i faktatjek, og Mark Lee Hunter, der forsker ved handelshøjskolen INSEAD Business School i Paris-forstaden Fontainebleau. Hunter vil blandt andet tale om, hvad vi kan lære af partiske medier som Breibart.

Du kan læse mere om paneldeltagerne her og selve eventet her., der løber af stablen fra kl. 9:00 – 12:00. Følg debatten live herunder.

