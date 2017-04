Når du googler kan din søgning nu udløse et faktatjek

Google har klikket på startknappen og aktiveret en funktion, der fremhæver faktatjekartikler, der handler om det emne, som brugeren har søgt på. Initiativet er en del af søgemaskinens erklærede mål om at rydde op i strømmen af halve og hele løse påstande på nettet.

Google begyndte for nogle måneder siden at teste det digitale redskab blandt amerikanske og britiske brugere, men nu er det rullet ud i hele verden – også i den danske udgave af søgemaskinen, oplyser Google.

Efter det amerikanske præsidentvalg har især Facebook og Google været under et massivt pres, hvor de fra flere sider er blevet beskyldt for uhindret og ukritisk at videreformidle rygter, konspirationer og falske historier. Begge virksomheder har fremlagt initiativer, som reaktion på kritikken.

Når en bruger laver en søgning, hvor søgeresultatet kan indeholde påstande, som tidligere er blevet undersøgt af faktatjekmedier, vil netop de faktatjekartikler blive fremhævet i søgeresultatoversigten. Man vil blandt andet kunne læse kort om påstanden – eller påstandene – hvem der har fremført dem, hvem der har faktatjekket, og hvad konklusionen er på tjekket.

Det er naturligvis langt fra alt, der bliver faktatjekket, og samtidig er der tale om et helt nyt initiativ. Derfor kan der gå langt tid i mellem, at brugerne ser hjælperedskabet, når de laver søgninger. Andre gange er der flere faktatjekmedier, der har vurderet de samme påstande. Og her kan det ske, at de enkelte medier ikke er ubetinget enige i, hvorvidt – eller i hvor høj grad – en påstand er sand eller falsk. I de tilfælde har Google valgt at vise brugerne, hvad flere faktatjekmedier har konkluderet. Dermed får man som bruger et bredere perspektiv på en påstand og kan drage en mere oplyst konklusion på en påstand.

“Selv om der kan være forskellige konklusioner, mener vi stadig, at det hjælper folk til at forstå i hvor høj grad, der er enighed om holdbarheden af en påstand,” mener Google.

Samtidig med lanceringen af værktøjet har Google inviteret medier verden over til at bidrage med deres faktatjekartikler. En invitation, som TjekDet har taget imod. For at kunne blive en del af værktøjet skal vi – og andre medier – tilføje nogle bestemte oplysninger til vores artikler, så Googles database forstår, at der er tale om et faktatjek, hvad det handler om, samt hvad konklusionen er.

Man kan dog ikke uden videre etablere sin egen hjemmeside og slå sig ned som faktatjekker. Søgemaskinens algoritmer vil ud fra sine erfaringer automatisk konkludere, hvorvidt en hjemmeside – og dermed et faktatjek – er troværdig. Derfor vil det i princippet være lettere at blive ”godkendt” af Google, hvis en faktatjekartikel kommer fra et etableret medie med flere år på bagen.

I december inviterede Facebook sine brugere til at hjælpe med at sætte en stopper for udbredelsen af falske nyheder på det sociale medie. Ser man en nyhed, som man tror er falsk, kan man anmelde den via en særlig knap på Facebook. Tippet sendes herefter til de organisationer, som det sociale medie har indgået samarbejde med. De vil så faktatjekke en historie. Hvis en historie bliver konstateret falsk, vil det blive markeret på historien. Og Facebookbrugerne har herefter mulighed for at læse mere om, hvorfor historien er erklæret utroværdig.

Facebooks sandhedstjekker er foreløbig rullet ud i en håndfuld lande, hvor Danmark endnu er ikke er i blandt.