Googles seniordesigner: Fremtiden vindes på brugeroplevelser og nytteværdi

Vinderne af den globale konkurrence er ikke dem, der kommer først med den nyeste teknologi, men dem, der kommer med de løsninger, der giver mest mening for brugeren, mener Googles danske designstrateg, Philip Battin. Metoden er at teste og forbedre produktet igen og igen allerede i idefasen – og hurtigt at droppe de ting, der ikke virker.