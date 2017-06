Grøn vækst for fulde gardiner

Grønne gardiner i alle farver.

Sådan markedsfører gardinproducenten Gardin Lis et nyt grønt forretningskoncept, som i år forventes at sende virksomhedens omsætning i vejret med minimum 20 pct. fra 33 millioner kr. til ca. 40 millioner kr.

Konceptet, der går ud på at udleje og genbruge gardiner, er banebrydende i den danske gardinbranche og sælger i øjeblikket som varmt brød til miljøbevidste offentlige institutioner.

”Det er nærmest blevet et krav fra kunderne. Du kan næsten ikke åbne en indkøbsaftale, uden at der lægges vægt på en grøn profil,” siger Lis Bilde, der er stifter og daglig leder af Gardin Lis.

Det er imidlertid ikke Lis Bilde selv – eller ’Gardin Lis’, som hun insisterer på at kalde sig – der har udtænkt konceptet. Det er et resultat af flere års samarbejde med vidensinstitutioner som Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Teknologisk Institut om fornyelse af produkter, forretningsmodel og brand for at skille sig ud fra en ellers meget traditionsbunden branche.

Virksomhed: Gardin Lis Produkter: Gardiner, markiser og solafskærmning Antal medarbejdere: Ca. 35 Videnssamarbejdspartnere: Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Teknologisk Institut Effekt: Udvikling af ny, grøn forretningsmodel

De indledende streger for forretningsmodellen blev således tegnet allerede i 2012 under et innovationsforløb faciliteret af Teknologisk Institut med deltagelse af en række forskere. Det resulterede i en beskrivelse af et koncept for ’grøn leasing’ af gardiner bestående af tre hovedelementer: En model for leasing og service af produkterne, en tilbagetagningsmodel ved leasingperiodens slutning og et overordnet koncept for produktudvikling baseret på genanvendelse af de brugte gardiner.

Det var dog først efter, at Gardin Lis havde deltaget i først Region Midtjyllands program ’Rethink Business’, der havde fokus på cirkulære forretningsmodeller, og dernæst Erhvervsstyrelsens program ’Grønne forretningsmodeller’, at konceptet blev modent til at rulle ud på markedet i januar 2017.

Udviklingen af en grøn leasingmodel er imidlertid ikke det eneste udbytte af det langvarige samarbejde med vidensinstitutionerne. I den periode, hvor samarbejdet har stået på, er virksomheden vokset til næsten dobbelt størrelse, fra under 20 ansatte og en omsætning på 17 millioner kr. i 2012 til i dag 35 ansatte og en budgetteret omsætning på 40 millioner kr. i år.

”En stor del af årsagen til den vækst, og til at vi fik udviklet leasingmodellen, er, at vi ansatte en akademiker til at være tovholder på videnssamarbejdet. Det ville jeg nok ikke selv kunne have været,” erkender Gardin Lis.

Gad ikke mand-kone-firma

Lis Bildes grundlæggende motivation for i det hele taget at indgå i et samarbejde med vidensinstitutioner og ansætte ’akademikeren’ Brian Sørensen, der er uddannet i statskundskab og tidligere var ansat i Randers Erhvervs– & Udviklingsråd, var, at hun ikke gad ende i det, hun kalder et mand-kone-firma uden den store værdi.

”Jeg har været i den her branche i mange, mange år og kunne godt fornemme, at hvis ikke jeg gjorde noget, så ville jeg ende med et mand-kone-firma med to ansatte og to montører. Når jeg så har knoklet i 30-40 år, ville jeg komme herfra med en virksomhed, der ikke var noget værd,” siger Gardin Lis.

Derfor besluttede hun at ansætte Brian Sørensen til at føre virksomheden gennem et udviklingsforløb, hvor den kunne suge hjælp og inspiration til sig fra vidensinstitutioner. Inspirationen til den satsning fik hun efter at have deltaget i et netværk for selvstændige kvinder organiseret af Væksthus Midtjylland.

”Før det vidste jeg ikke, hvad en SWOT-analyse var, og jeg vidste ikke, at man lavede en forretningsplan. Der fandt jeg ud af, at hvis jeg ville drive det til mere end bare at køre rundt med to gardinbusser og lade tiden gå, så var jeg nødt til at sætte mig ind i de ting, og så ansatte jeg Brian.”

Den manøvre har Gardin Lis ikke fortrudt. Brian Sørensen har været tovholder på udvikling, strategi og forretningsplan, og selv koncentrerer Gardin Lis sig om det, hun brænder mest for, nemlig salg. Arbejdsdelingen fremover er også klar. Skal der læses i rapporter og statistikker og sættes ting op på papir, lander det på akademikerens bord.

”Han ved, af han ikke skal sende noget til mig, der er på mere end tre linjer. Når jeg har læst de to, så har jeg misset den sidste,” siger Gardin Lis, der til gengæld er eksperten, når det gælder dialog med kunderne.

