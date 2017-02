Halvdelen af alle job bliver automatiseret

Skal man græde eller grine? Det er op til hver enkelt at vurdere, når man har læst den nye rapport ’Harnessing automation for a future that works’ fra McKinsey Global Institute.

Den forudser, at næsten halvdelen af alt det arbejde, vi i dag udfører, kan automatiseres inden 2055.

Rapporten forudser også, at den galopperende automatisering vil medføre en global vækst i produktiviteten på 0,8-1,4 pct. om året. Det behøver ikke nødvendigvis at føre til massearbejdsløshed. Ligesom skiftet fra landbrug til industri førte til oprettelsen af nye job, vil automatiseringens udbredelse også skabe nye arbejdspladser for masser af mennesker.

Danmark indgår ikke i rapporten. Men det gør sammenlignelige lande som Sverige og Norge. McKinsey forudser, at 46 pct. af jobbene i Sverige har potentiale til at blive automatiseret inden 2055. I Norge er det 42 pct.