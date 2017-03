Talskvinde finder ‘usynligt’ belæg for aflytning af Trump

Lørdag gjorde præsident Trump sit til at optrappe konflikten med tidligere præsident Barack Obama, da han på sin foretrukne kommunikationskanal Twitter anklagede Obama for at aflytte hans telefoner i løbet af valgkampen sidste år.

Terrible! Just found out that Obama had my “wires tapped” in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

Han går endda så langt, at han kalder det en “Nixon/Watergate” og henviser dermed til den politiske skandale, der i 1974 fik præsident Richard Nixon til at opgive sit præsidentembede, efter at det var kommet frem, at han havde forbindelse til fem mænd, der blev taget i at bryde ind i demokraternes hovedkvarter for at placere aflytningsudstyr.

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

Søndag gik Trumps pressetalskvinde, Sarah Huckabee Sanders, på den nationale tv-station ABC for at forsvare præsidentens tweet.

Ifølge Sanders var Trumps beskyldning om aflytningen langt fra grebet ud af den blå luft. Hun forklarede, hvordan “adskillige nyhedsmedier” havde rapporteret om Obamas mulige aflytning af Trump, inden præsidenten selv skrev om det på Twitter lørdag.

Men har “adskillige medier” dækket historien om den påståede aflytning, Trump tweeter om? Det har det amerikanske faktatjeksite Politifact undersøgt – og ikke fundet noget belæg for.

TV-værten fra ABC spørger i interviewet, hvorvidt påstanden om, at Obama bestilte aflytning af Trump Tower, er baseret på en artikel fra det ultrakonservative medie Breitbart fra 3. marts, som beskriver Obamas “stille kup” af Donald Trump. Men det afviser Sanders og henviser i stedet til, at medier som New York Times, Fox News, BBC og adskillige andre har rapporteret om sagen.

PolitiFact har bedt Det Hvide Hus om dokumentation for Sanders påstand og har fået tilsendt fem artikler. Det er artikler fra BBC, HeartStreet, New York Times, National Review og Fox News, som ifølge Det Hvide Hus beviser, at Sarah Huckabee Sanders har ret, når hun siger, at adskillige medier har skrevet om Obamas angivelige anmodning om aflytning af Trump Tower.

Artiklerne handler i grove træk om, at FBI i oktober sidste år anmodede om tilladelse til at overvåge en række personer, der var en del af Trumps valgkampagne og som blev formodet at have forbindelser til Rusland. Det skete som led i en større efterforskning af nogle Trump-ansattes forbindelser til de russiske banker, SVB Bank og Alfa Bank.

I artiklerne står der dog ikke noget om, at Obama selv skulle have bestilt aflytningen. Og der står heller ikke noget om aflytning af Trump Tower og Donald Trump.

Politifact slår blandt andet på den baggrund fast, at hvis de fem artikler skal betragtes som belæg for Sanders’ – eller for den sags skyld Donald Trumps – påstand, så holder dokumentationen ikke. Det er sandt, at nogle medier har rapporteret om, at FBI har har ansøgt om tilladelse til at aflytte enkelte personer i Trumps stab, men ingen af medierne, på nær Breibart, som Trumps talskvinde ikke selv henviser til, skriver noget om, at Obama skulle have bestilt telefonaflytning af Trump.

Du kan læse hele PolitiFacts faktatjek her.