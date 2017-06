Hunden Zita, ministeren Mai og historien om de anbragte børn

Værtshuset er propfyldt, og der er fokus. Vi er til fyraftensmøde på Folkemødets første dag. Her har de 60-70 gæster øjnene klistret til den store fladskærm i den ene ende af lokalet. Her fortæller en lille video historien om mødet mellem den udviklingshæmmede mand Axel, der har fået et nyt lyspunkt i sit liv gennem mødet med en frivillig besøgsven, Dorthe Sletting, og ikke mindst hendes hund Zita. En positiv historie om, hvilken forskel gåture med en hund kan gøre i et handicappet menneskes liv.

Den frivillige hundeejer giver Axel en oplevelse, som ligger ud over det, de professionelle på hans botilbud kan levere. Og det glæder gæsterne på værtshuset.

Langt de fleste er socialpædagoger eller arbejder inden for den sociale sektor. De kan se, at frivillige ikke nødvendigvis behøver at tage arbejde fra de professionelle socialpædagoger, selv om det lige netop er det, de frygter.

Socialminister Mai Mercado (K) har set med på den lille video og siger bagefter, at hun har svært ved at forestille sig, at man kan få frivillige til at bidrage til løsningen af sociale opgaver, hvis ikke man begynder med medarbejderne.

Når kommuner forsøger at lade frivillige overtage opgaver fra dens medarbejdere, skælder hun ud.

”Det er virkelig et hår i suppen, når jeg hører om den slags aftaler. Så råber jeg op og skælder ud på kommunerne,” siger Mai Mercado.

Frivillige skal være et supplement

Lige præcis den tilgang kan gøre det nemmere for ministeren til efteråret at lande den nye civilsamfundsstrategi, som en task force lige nu forbereder. For Mai Mercado skal de frivillige ikke erstatte, men supplere. Og det er, siger socialpædagogernes formand, Benny Andersen, et budskab efter hans smag. Det er ligefrem et af aftenens vigtigste budskaber.

Og med det er ministeren, fagforeningsformanden og gæsterne varmet op til det, der bliver fyraftensmødets helt store diskussion. Det er også her, hvor gæsterne for alvor byder ind. Emnet er anbragte børn.

I den runde lægger Mai Mercado ud med en henvisning til TV2’ opfølgning på dokumentaren ‘Er du mors lille dreng?’ TV2 præsenterer opfølgningen sådan her:

”Jørn blev født ind i en verden af kaos. 20 år senere kæmper han med misbrug og kriminalitet. Her er hele historien om ‘mors lille dreng’.”

Det er, siger ministeren, et tragisk eksempel på, hvor galt det kan gå.

Tidlig rådgivning til unge mødre

Hun tror på, at en tidlig indsats kunne have rykket ved Jørns liv. Det kunne have været i vuggestuen, børnehaven eller måske allerede under Jørns mors graviditet.

I den diskussion rejser den ene deltager efter den anden sig og fortæller om deres arbejde. Der er den københavnske afdelingsleder for en daginstitution, der ikke mener, hun kan efterleve ministerens ønske om en forstærket tidlig indsat i det omfang, der er brug for. Der er ganske enkelt ikke penge nok.

Hun får mødets største bifald, da hun siger, at jo tidligere indsats, des billigere og bedre resultater for den borger, der har brug for hjælp.

Et eksempel på tidlig indsats kan for eksempel være rådgivning allerede, når en ung mor er 13 uger henne i sin graviditet. Det siger en anden gæst, Vibeke Stage fra Familiens Hus i Esbjerg, der har sat forældrekundskab på ”skemaet” for de unge mødre.

Og så er der den børnesagkyndige dommer fra Østre Landsret i København, Ken Heddinge, som møder børnene, lige før de fylder 18. Han siger, at der ikke er et eneste eksempel, hvor en tidlig indsats ikke kunne have hjulpet de børn, han møder.

Fyraftensmødet er virkelig et møde for proffer, og det er lige præcis det, der tiltaler Mai Mercado.

Gæsterne har budt ind med en viden fra arbejdet med alle faser af de anbragte børns liv. Hvor en perlerække af hendes forgængere har fokuseret på den helt tidlige indsats, siger hun, at der kan være brug for at supplere den helt tidlige indsats op gennem et barns liv.

Og med det budskab klapper forsamlingen ministeren ud i sommeraftenen.

På trappestenen til værtshuset fortæller hun efter mødet, at hun gerne vil bytte om på rollerne, så det næste gang er hende, der stiller spørgsmålene. Den invitation kommer hun næppe til at vente længe på.

