Analyse afdækker prisen for en smædekampagne med falske nyheder

En gennemgang af prislister på hjemmesider, der beskæftiger sig med spredning af misinformation, viser, at man for omkring 2,5 mio. kr. kan erhverve sig en et år lang strøm af falske nyheder om for eksempel en person eller en virksomhed, fremgår det af rapporten ‘The Fake News Machine’ fra det globale cybersikkerhedsfirma Trend Micro.

Firmaet, der lever af at udvikle og sælge internet- og datasikkerhedsprogrammer, har indsamlet priser for blandt andet oprettelse af falske brugerprofiler på sociale medier, skrive de falske historier og sprede dem via fiktive ’venner’ på sociale medier.

Hent rapporten her Kilde: “The Fake News Machine” af Trend Micro.

“Denne rapport giver et indblik i, hvordan det cyberkriminelle økosystem producerer, markedsfører sig og tjener penge på falske nyheder på et undergrundsmarked. Med fremkomsten af falske nyheder som en serviceydelse, har det aldrig være lettere at lave manipulation via de sociale medier og andre digitale platforme, som dermed kan ramme og påvirke den offentlige debat,” siger Bharat Mistry, der er ledende sikkerhedsanalytiker hos Trend Micro, ifølge den britiske radio- og tv-station BBC.

Rapporten slår fast, at nøglen til at skabe en effektiv falsk nyhedskampagne er at lave historier, opslag og debatter, der udfordrer den valgte målgruppes holdninger.

Gadeuorden for 1,3 mio. kr.

Virksomheden har fokuseret på udbydere, der umiddelbart tilbyder falske nyheder på russisk, kinesisk, arabisk og engelsk, og som angiveligt arbejder med manipulation på sociale medier, søgemaskiner og påvirkning af etablerede nyhedsmedier.

Og produkterne spænder vidt. For eksempel miskreditering af journalister, påvirkning af valg og politiske partier. Og for 1,3 mio. kr. er det også muligt at købe sig til “social uro og gadeuorden”. Der er dog regionale forskelle på, hvilke ydelser, de enkelte hjemmesider tilbyder, og i hvilke lande de opererer, fremgår det af den 81 sider lange rapport.

En fire uger lang strøm af falske nyheder, der kan miskreditere en journalist, koster i omegnen af 18.000 kr. og indebærer blandt andet nyheder, der modsiger den udvalgte journalists artikler. Og i prisen er inkluderet spredning af historierne på de sociale medier. På Twitter gøres det blandt andet af robotter, der agerer levende mennesker, som i øvrigt også kan spamme journalistens Twitterprofil med falske påstande og kritik – hvis han eller hun altså har en sådan.

De manipulerende tjenester har også mere ’simple produkter’ på hylderne. Det kan for eksempel være ekstraordinær eksponering af en video på YouTube, få et utal af venner på Facebook og følgere på Twitter, et hav af likes på ‘kundens’ profiler på sociale medier eller robotter, der kan påvirke onlineafstemninger og så videre.

Også danske eksempler

Danmark nævnes ikke i rapporten, men en dansk it-ekspert har tidligere givet eksempler på danske tilfælde, hvor unge bagmænd er lykkedes med at sprede falske nyheder på Facebook, hvilket samtidig banede vejen for et decideret netværk af annoncesalg. Og det kan være en indbringende forretning.

“Det er et område i kraftig vækst. Især i udlandet, hvor tingene lige nu går rigtig stærkt. Men vi har også haft sager i Danmark, og de viser, at der faktisk er gode og lettjente penge at hente her,” sagde it-ekspert Peter Kruse fra sikkerhedsfirmaet CSIS til Jyllands-Posten i december.

I artiklen anslog han, at bagmændene kan have tjent op mod 50.000 kr. om måneden.