Hvad tjener en sosu-hjælper egentlig?

“Jeg gætter på 30.000 kroner,” lød svaret, da Liberal Alliancens erhvervs- og finansordfører Joachim B. Olsens (LA) tidligere på måneden af fagforeningen FOA blev bedt om et bud på, hvad en sosu-hjælper tjener om måneden før skat og pension. Et bud som FOA mente lå “laaaaangt” over den gennemsnitlige løn for en social- og sundhedshjælper, der ifølge fagforeningen er på 24.539 kroner.

Herefter tog Dagbladet Børsen den liberale politiker i forsvar i en leder, der henviser til en CEPOS-beregning af sosu-hjælpernes løn. Børsen skriver blandt andet, at “sandheden tabte” i FOAs artikel. Ifølge CEPOS’ beregning tjener en sosu-hjælper i gennemsnit 31.717 kroner om måneden. Et tal, der ligger langt højere end FOAs, men til gengæld tæt på Joachim B. Olsens bud.

Hvem har så ret, CEPOS eller FOA? Det har DR2-programmet Detektor spurgt lektor i økonomi ved Københavns Universitet Mette Gørtz om. Og ifølge hende tager ingen af dem fejl.

“Der er ikke nogen af målene, der er rigtige eller forkerte. Det ser ud, som om at der i den her debat har været en anelse uklarhed eller i hvert fald noget forvirring omkring, hvad det var for nogle begreber, man talte om, siger hun til Detektor.

Den store forskel på tallene skyldes, at de to parter bruger to forskellige lønbegreber. FOAs tal på 24.539 kroner er den gennemsnitlige nettoløn, der består af grundlønnen, som er aftalt mellem fagforeningen og arbejdsgiveren. Oveni den kommer der så forskellige tillæg. CEPOS-tallet er højere, fordi de har beregnet den samlede løn, hvor en række tillæg er medregnet: natarbejde, feriepenge, overarbejde og pension.

Over for Detektor fastholder lederskribent på Dagbladet Børsen Lisbet Røge Jensen, at man stadig mener, at sandheden har tabt, når Joachim B. Olsen kritiseres for overvurdere sosu-hjælpernes lønniveau, mens FOA-formand Dennis Kristensen på den anden side holder fast i, at FOAs tal er mest fair.

Du kan læse hele Detektors faktatjek her.