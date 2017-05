Hvem vil kæmpe for dankortets ejer, Nets?

En revolution er på vej for betalinger i Danmark. Inden længe tvinges butikkerne til at betale hele regningen for kundernes kreditkortbetalinger. Det sker, mens bankerne skubber andre korttyper ud til de yngre kunder, og priskonkurrencen bliver hårdere fra MobilePay.