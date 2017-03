Sådan kommer hyperpartiske nyheder til verden

Såkaldte hyperpartiske politiske hjemmesider er de senere år blevet et stærkt udbredt fænomen i USA. Hjemmesiderne bringer historier, der meget tydeligt er præget af en bestemt politisk holdning, som skal vække begejstring, vrede eller forargelse hos amerikanere af en bestemt politisk observans. Men ofte er hjemmesiderne ikke sat i verden for at deltage i den politiske debat. Hovedformålet er derimod at tjene gode penge på rasende vælgere.

Et nyligt eksempel er to amerikanske hjemmesider, der ser ud til at repræsentere politiske modpoler, men som har vist sig at have samme ejer, og som er blevet afsløret i at bringe næsten enslydende artikler, hvor enkelte sætninger er ændret, så historien vinkles forskelligt og rammer hver sin politiske målgruppe, skriver onlinemediet Buzzfeed.

Kort tid efter nyhedskanalen CNN forleden citerede en unavngiven kilde i Det Hvide Hus for at sige, at Donald Trumps administration havde meddelt præsidentens rådgiver, Kellyanne Conway, at hun ikke måtte medvirke og svare på spørgsmål om regeringen i tv-indslag, bragte hjemmesiderne Liberal Society, der efter amerikanske forhold er venstreorienteret, og Conservative101, der kan betragtes som højreorienteret, begge en artikel om nyheden. To artikler, der let kunne skabe henholdsvis begejstring og vrede blandt de to mediers målgrupper.

Artiklerne lignede hinanden til forveksling, fordi formuleringerne havde adskillige ligheder. De to medier delte deres historier på Twitter, hvor ordvalget igen var næsten identisk, men alligevel formuleret, så de appellerede til hver sin politiske fløj i amerikansk politik.

”Over de seneste måneder har Conway været den “go-to” person, der har udtalt sig på vegne af Trump, men tv-stationerne har forbudt hende at medvirke i deres programmer, fordi hendes udtalelser ikke har stemt overens med regeringens officielle udmeldinger” Citat: Artikel på Liberal Societys hjemmeside den 22. februar 2017.

”Over de seneste måneder har Conway været den “go-to” person, der har udtalt sig på vegne af Trump, men de store venstreorienterede tv-stationer har forbudt hende at medvirke i deres programmer, fordi hendes udtalelser ikke har stemt overens med regeringens officielle udmeldinger” Citat: Artikel på Conservative101s hjemmeside den 22. februar 2017.

Liberal Societys artikel om Conways angivelige forbud mod at blive interviewet på tv bar overskriften ”Det Hvide Hus giver langt om længe Kellyanne Conway sparket. Er du glad?”. I Conservative101s udgave af historien blev overskriften ændret til ”Det Hvide Hus har lige givet Conway sparket. Gør dig klar til at blive rasende”. Begge artikler nævner, at Trumps rådgiver ”har fået sparket”, og de underspiller begge det faktum, at hun senere samme dag skulle medvirke i et indslag på tv-stationen Fox News.

Liberal Societys udgave indleder med at slå fast, at Kellyanne Conway har været en dårlig kommunikationsrådgiver for Donald Trump. Conservative101s mener, at Kellyanne Conway altid har været villig til at stille op, når pressen har henvendt sig. To udmeldinger, der har det til fælles, at de er formuleret på næsten samme måde.

Artiklerne citerer de samme opslag fra Twitter, og de bringer de samme citater fra CNNs historie. Artiklerne fremhæver også, at Conway er blevet boykottet af flere medier, men Conservative 101s version forsøger at skabe røre blandt sine læser ved at påstå, at det kun gælder de store – efter amerikanske forhold – venstreorienterede medier.

“Er du glad for, at Conway er væk?,” spørger Liberal Society til sidst i sin artikel, mens Conservative101 slutter med at spørge: ”Vil du savne Conway på tv?”.

Og der er tilsyneladende en ganske god grund til, at de to artikler er skåret over samme læst. De to hjemmesider er ejet af det samme selskab, nemlig American News LLC, der har adresse i et enfamiliehus på en villavej i den amerikanske delstat Florida.

Rent faktisk har MSNBCs Morning Joes [amerikansk talkshow, red.] medvært Mika Brzenzinski sagt: “Vi oplever, at hun prøver at invitere sig selv til dette program. Jeg vil ikke være med til det, fordi jeg ikke tror på falske nyheder eller oplysninger, der ikke er rigtige. Hver gang jeg har set hende på tv, har hun sagt noget, der er forkert, skævt eller holder noget skjult.” Citat: Artikel på Liberal Societys hjemmeside den 22. februar 2017.

MSNBCs Morning Joes [amerikansk talkshow, red.] medvært Mika Brzenzinski har sagt: “Vi oplever, at hun prøver at invitere sig selv til dette program. Jeg vil ikke være med til det, fordi jeg ikke tror på falske nyheder eller oplysninger, der ikke er rigtige. Hver gang jeg har set hende på tv, har hun sagt noget, der er forkert, skævt eller holder noget skjult.” Falske nyheder? Seriøst, MSNBC? Citat: Artikel på Conservative101s hjemmeside den 22. februar 2017.

Læserne kan ikke umiddelbart se, at Liberal Society og Conservative101 har samme ejer. Men Buzzfeed har angiveligt sporet ejerforholdet ved at se på, hvem der ejer hjemmesidernes domæner, altså www-adresser, og desuden tjekket de to hjemmesiders kildekoder. Ud fra det har Buzzfeed konstateret, at de to hjemmesider bruger samme konto hos hjemmesidestatistikprogrammet Google Analytics og Googles annoncetjeneste Google AdSense. Med andre ord har de altså fundet ud af, at antallet af brugere, der besøger de to hjemmesider opgøres i en samlet statistik. Dermed kan én og samme person hele tiden overvåge hvor mange, der læser artiklerne på de to sider.

Forsker er ikke overrasket

De to hjemmesider er endnu et eksempel på, hvad der i USA kaldes ”hyperpartisan political news” – det vil sige hyperpartiske politiske nyheder. I dette tilfælde er hovedformålet dog ikke nødvendigvis at blive en del af den politiske debat, men snarere at tjene store penge på radikale holdninger ved skrive artikler, der i større eller mindre grad ofte omgår fakta, og som opnår stor opmærksomhed på de sociale medier. På den måde tiltrækker bagmændene trafik til egne hjemmesider, hvor brugerne eksponeres for reklamer, som bagmændene tjener penge på.

Jonathan Albright, der er professor ved Elon Universitet i den amerikanske delstat North Carolina, har tidligere offentliggjort en analyse af de hyperpartiske hjemmesider og de falske nyheders økosystem. Han er ikke overrasket over, at de samme personer driver både venstreorienterede og et højreorienterede medier, og at de på den måde kan skaffe sig stor trafik og reklameomsætning.

“Et af problemer, som ofte overses, er, at det ikke bare handler om den ene side mod den anden. Nogle personer går ind i det her og spiller virkelig politiske synspunkter ud imod hinanden,” siger Jonathan Albright til Buzzfeed.

Liberal Society og Conservative101 er et godt eksempel på, hvordan en enkelt historie hurtigt og enkelt kan vinkles til at spille op ad modsatrettede politiske holdninger – blot ved at udskifte nogle ord.

Også danske eksempler

American News LLC ejer udover Liberal Society og Conservative101 – ifølge Buzzfeed – også det venstreorienterede medie Democratic Review og det konservative American News. Sidstnævnte tiltrak sig i øvrigt stor opmærksom efter det amerikanske præsidentvalg i november sidste år ved at påstå, at skuespilleren Denzel Washington støttede Trump. En historie, der blev erklæret for en falsk nyhed.

Selskabet ejer også siden GodToday.com, som fokuserer på sensationshistorier med religiøst indhold, ligesom selskabet også har adskillige Facebooksider i folden, som Buzzfeed formoder skal sørge for at generere mest mulig trafik til de forskellige hjemmesider. Og jo flere brugere bagmændene kan få, jo flere reklamepenge kan de hente hos annoncører.

Og der kan være rigtig gode penge i at slå sig ned som leverandør af falske eller tvivlsomme nyheder på internettet og Facebook. En IT-ekspert anslog overfor Jyllands-Posten i december, at danske bagmænd har tjent op til 50.000 kr. om måneden.

»Det er et område i kraftig vækst. Især i udlandet, hvor tingene lige nu går rigtig stærkt. Men vi har også haft sager i Danmark, og de viser, at der faktisk er gode og lettjente penge at hente her,« sagde Peter Kruse fra sikkerhedsfirmaet CSIS til avisen.

Han nævnte eksempler på danske tilfælde, hvor unge bagmænd er lykkedes med at sprede falske nyheder på Facebook, hvilket samtidig har banet vejen for et decideret netværk af annoncesalg.

Buzzfeed oplyser, at man forgæves har forsøgt flere gange at få en kommentar fra ejerne af American News LLC.

