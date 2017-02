I sidste uge omgik Trump sandheden mindst 11 gange

Sidste uge bød på mindst 11 opdateringer på det sociale medie Twitter fra den amerikanske præsident Donald Trumps hånd, der ikke var helt i overensstemmelse med sandheden, skriver den amerikanske avis Washington Post. Avisen har kigget tilbage på ugen der gik og faktatjekket nogle af påstandene.

Interesting that certain Middle-Eastern countries agree with the ban. They know if certain people are allowed in it’s death & destruction! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. februar 2017

Donald Trump hævder den 4. februar, at blandt andet Kuwait nu også har indført indrejseforbud mod specifikke muslimske lande. Angiveligt henviser han til en historie fra et jordansk nyhedsmedie, som han også har delt på sin Facebook-side, hvoraf det fremgår, at Kuwait har indført ”dets egen Trump-lignende visaforbud mod fem primært muslimske lande”.

Men historien er falsk. I hvert fald har Kuwaits udenrigsminister kategorisk afvist påstanden. Det jordanske medie har i øvrigt siden hen korrigeret sin artikel, hvor det nu dels oplyses, at forbuddet var uofficielt og i øvrigt kun skulle have været gældende for en kort periode i år 2011. Avisen oplyser dog ikke konkrete kilder til de nye oplysninger.

After being forced to apologize for its bad and inaccurate coverage of me after winning the election, the FAKE NEWS @nytimes is still lost! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. februar 2017

Ligeledes den 4. februar skriver Donald Trump, at avisen New York Times har været tvunget til at beklage sin dækning af Trumps valgkamp overfor sine kunder. Men ifølge Washington Post har New York Times aldrig udsendt en sådan beklagelse til sine abonnenter.

What is our country coming to when a judge can halt a Homeland Security travel ban and anyone, even with bad intentions, can come into U.S.? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. februar 2017

“Hvor er vi henne, når en dommer kan stoppe et indrejseforbund mod alle, så endda også dem med onde intentioner kan komme ind i USA?” Sådan lød spørgsmålet i et tweet, som præsidenten også sendte af sted i den forgangne uge.

Trump er kommet med indtil flere kritiske bemærkninger rettet mod ”den såkaldte dommer” (citat, red.), der suspenderede præsidentens indrejseforbud rettet mod indbyggere i syv overvejende muslimske lande. Men man kan ikke give dommeren prædikatet “såkaldt”. Han er god nok, når man henholder sig den amerikanske forfatning. Der er tale om en ”rigtig” dommer og domstol, der også kan dømme i sager, som involverer for eksempel præsidenten eller kongressen.

Because the ban was lifted by a judge, many very bad and dangerous people may be pouring into our country. A terrible decision — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. februar 2017

Der er meget lille belæg for at kunne sige, at dommerens suspension af Trumps indrejseforbud, gør det let for ”meget onde og farlige mennesker” at strømme ind i USA.

Rent praktisk har dommeren rullet tiden tilbage til før indrejseforbuddet blev underskrevet af Trump, så nu gælder de tidligere regler for, hvem der kan få visum, og hvem der af USA betragtes som flygtninge og dermed måske kan få ophold i landet.

Ifølge Washington Post er reglerne, der nu igen er gældende, ikke ligefrem simple og noget, der er hurtigt overstået. Indbyggere i visumpligtige lande skal som hovedregel blandt andet igennem et personligt interview. Og overfor indbyggere fra de 38 lande, der i dag kan rejse ind i USA uden visum – heriblandt Danmark – tages der forbehold, hvis disse indbyggere har dobbelt statsborgerskab, som inkluderer Irak, Iran, Syrien eller Sudan. Fire lande, som også indgik i Donald Trumps indrejseforbud.

Any negative polls are fake news, just like the CNN, ABC, NBC polls in the election. Sorry, people want border security and extreme vetting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6. februar 2017

Når Donald Trump hævder at alle meningsmålinger, der går ham imod, er falske, henviser han til målinger fra flere tv-stationer og analyseinstitutter, der viser, at et flertal af amerikanere er imod indrejseforbuddet.

”Beklager, men folk vil have grænsekontrol og ekstreme sikkerhedstjek,” skriver Trump videre i tweetet, der formodes at være et forsøg på at berolige hans støtter. Målingerne er udarbejdet af anerkendte institutter, og blandt andet derfor konkluderer Washington Post, at resultaterne må være legitime. Samtidig understreger avisen dog, at der faktisk har været målinger, der har vist det modsatte – altså flertal for indrejseforbuddet.

The failing @nytimes was forced to apologize to its subscribers for the poor reporting it did on my election win. Now they are worse! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. februar 2017

Den 7. februar gentager Donald Trump sin påstand om, at New York Times har beklaget sin dækning af valget. Men den gentagelse gør stadig ikke påstanden rigtig. Se ovenfor.

I don’t know Putin, have no deals in Russia, and the haters are going crazy – yet Obama can make a deal with Iran, #1 in terror, no problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. februar 2017

Den 7. februar afviser Trump, at han har gjort forretninger i Rusland. Ifølge Washington Post er dette dog en noget forsimplet fremstilling. Han har angiveligt blandt andet forsøgt at indgå forretningsaftaler i landet med blandt andet russiske investorer.

It is a disgrace that my full Cabinet is still not in place, the longest such delay in the history of our country. Obstruction by Democrats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8. februar 2017

Trump har også beklaget sig over, at de demokratiske politikere i Senatet trækker processen, der skal godkende Trumps ministerhold, i historisk langdrag. Tidligere præsidenter har dog måtte vente meget længere.

“Det er en skændsel, at hele min regering endnu ikke er på plads. Det er den største forsinkelse i vores lands historie. Demokraterne obstruerer,” skriver han den 8. februar på Twitter.

Men som TjekDet også har skrevet tidligere, er den tidligere præsident, Barack Obama, indehaver af den nyere tids rekord for, hvornår alle ministre i en præsidents regering kom på plads. I Obamas første embedsperiode i 2008, måtte han vente næsten fire måneder, før Senatet havde godkendt de sidste nominerede medlemmer af Obama-administrationen.

