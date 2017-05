Ved du, hvor mange indbrud der begås i danske hjem?

DR-programmet Detektor har bedt et repræsentativt udsnit af danskere vurdere, hvor stor en procentdel indbrud i private hjem udgjorde af al anmeldt kriminalitet i Danmark sidste år. I gennemsnit tror deltagerne i undersøgelsen, at indbrud i beboelse udgjorde 28,9 pct. af anmeldelserne i kriminalitetsstatistikken. Det er næsten fem gange mere, end hvad der skete i virkelighedens verden.

Det er analyseinstituttet Epinion, der har lavet undersøgelsen for DR, som indeholder svar fra 1.001 personer. Der er flest, der gætter på 10 pct., mens andre skyder på, at indbrud udgjorde helt op til halvdelen af alle anmeldte forbrydelser sidste år. Det rigtige svar er 6,2 pct.

At undersøgelsens deltagere skyder så meget ved siden af, undrer ikke Thor Ridderhaugen, der er adfærdsforsker og kreativ direktør i innovationsbureauet Decision Design, som beskæftiger sig med at undersøge og påvirke menneskers adfærd.

”Grunden til, at folk svarer over det, der egentligt er det korrekte, er, fordi de svarer ud fra det, de umiddelbart kan genkalde sig i deres hukommelse. Hvis vi er blevet eksponeret meget for hændelser omkring indbrud i medier og newsfeeds, så er der en risiko for, at vi bliver påvirket i vores virkelighedsopfattelse. Dermed vil folk vurdere, at andelen ligger højere, end den rent faktisk gør,” siger Thor Ridderhaugen til Detektor.

Især hjemmerøverier fylder meget i medierne, men langt de fleste indbrud foregår, når der ikke er nogen hjemme i huset eller lejligheden.

”Der var knap 32.000 indbrud, sidst vi opgjorde det, og det er kun et par hundrede af dem, som er hjemmerøverier. Og blandt disse hjemmerøverier ved vi i dag, at en meget stor del af dem har at gøre med kriminelle, der opkræver penge hos hinanden,” oplyser forskningschef i TrygFonden, Anders Hede, til Detektor.

