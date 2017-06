Indgreb mod ophedet boligmarked rykker nærmere

Om små to uger skal regeringen meddele, om man vil gennemføre et upopulært indgreb, der skal dæmpe stigningerne i boligpriserne. Regeringen har meldt positivt ud, men det lugter af rivegilde, da hverken LA eller DF vil støtte et indgreb. Nytiltrådt Nordea-direktør afviser, at der er en boligboble.