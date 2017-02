Indonesisk råd vil udstede fatwa mod falske nyheder

Det er langt fra kun i den vestlige del af verden, falske nyheder spredes som ringe i vandet. I Indonesien forbereder den øverste muslimske myndighed, Ulema-rådet, at udstede en fatwa (vejledning til hvordan muslimer bør forholde sig til et konkret og aktuelt spørgsmål, red.) mod falske nyheder. Det skriver bl.a. de britiske aviser Telegraph og Independent.

Ulema-Rådet har for nylig kaldt spredningen af falske nyheder for ‘uislamisk’ og ‘haram’ (forbudt på arabisk, red.). Udtalelsen kommer i kølvandet på, at en række ondsindede falske historier er gået viralt på de sociale medier og har bidraget til at øge politiske og etniske spændinger i landet. Historierne har især været rettet mod kinesiske og kristne minoriteter.

En af de falske historier, der er blevet delt flittigt i løbet af de seneste par måneder, går på, at Kina skulle føre biologisk krig mod Indonesien ved hjælp af forgiftede chilifrø. En anden historie går på, at Indonesien er blevet overrendt af 10 millioner kinesiske gæstearbejdere. Ifølge regeringen er tallet kun 21.000.

Mange af de falske nyheder er særligt rettet mod en af kandidaterne til det kommende guvernørvalg, der hedder Basuki Tjahaja Purnama, men oftest går under navnet Ahok. Ahok er af kristen og af kinesisk afstemning og er bl.a. i en falsk historie blevet anklaget for at ville reducere den indonesiske befolkning gennem et gratis vaccinationsprogram, der angiveligt skulle gøre piger sterile.

Ulema-Rådet er ikke nogen statslig myndighed i Indonesien, og en fatwa er ikke juridisk bindende, men har af og til påvirket befolkningens adfærd eller givet anledning til retsforfølgelser.

Formanden for det muslimske Ulema-Råd, Ma’ruf Amin, har udtalt, at han har rakt hånden ud til den indonesiske regering og håber, at de vil samarbejde om fatwaen.

