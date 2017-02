International talentekspert: Uddannelse og stammekultur er Danmarks akilleshæl

Danmark er en global frontløber i omstilling af arbejdsmarkedet til nye udfordringer, vurderer Insead-professor Paul Evans. Han er vild med danske specialiteter som flexicurity og disruptionsråd, men advarer om, at vores uddannelsessystem truer med at efterlade os på perronen, når industri 4.0-toget for alvor buldrer derudad.