It-sektoren går glip af kvindelige talenter

Jobmulighederne og fremtidsudsigterne er fortrinlige. Alligevel sætter kun få kvinder kryds ved it-fagene, når de skal vælge uddannelse. Det overordnede antal kvindelige studerende på de tekniske it-uddannelser er faldet siden 1970’erne, hvor omkring en fjerdedel på landets datalogistudier var kvinder.

Kvinder tager i langt mindre grad end mænd en videregående it-uddannelse. Det gælder uanset, at kvinderne samlet set udgør hovedparten af dem, der tager en videregående uddannelse. Kvindernes markant lavere søgning til it-uddannelser gør det sværere at løse manglen på it-specialister.

IT-Universitetet i København oplyser, at de ser små spæde tegn på, at den udvikling er ved at vende. I 2016 år søgte næsten dobbelt så mange kvinder ind på bacheloruddannelsen i softwareudvikling som året før, og kvote 2-tallene fra marts tyder på et rekordhøjt antal kvindelige ansøgere til uddannelsen i år.

Men mænd udgør det overvejende flertal på it-arbejdsmarkedet, oplyser Dansk Industri. Udover at bidrage til manglen på it-specialister, betyder den skæve fordeling af mænd og kvinder også bl.a., at talentmassen til rekruttering af ledere reduceres, og sammensætningen af medarbejdere ikke afspejler de kundegrupper, som branchens virksomheder leverer varer og ydelser til.

Tendensen med at kvinder fravælger de tekniske it-fag gør sig gældende i hele Europa og Nordamerika, men flere nordamerikanske universiteter har de seneste år haft held med at vende udviklingen.

IT-Universitetets Valeria Borsotti forsker til daglig i kønsmangfoldighed særligt på it-uddannelser. Hun mener, at kvindernes manglende interesse for bits og bytes blandt andet skyldes kulturelle forestillinger om asociale mandlige it-nørder.

”Forskningen viser, at særligt i forhold til it-uddannelser spiller stereotype forestillinger en meget stor rolle. Vi har en tendens til at associere it-kompetencer med mænd, og der er en udbredt forestilling om, at mænd er bedst egnede til at uddanne sig inden for it. Det påvirker ikke bare de unge kvinder, men også deres forældre og lærere, som vi ved har enorm indflydelse på unges uddannelsesvalg. Så fordommene begrænser faktisk kvinderne i deres valg,” siger Valeria Borsotti i en pressemeddelelse fra IT-Universitetet.

De skæve tal i kønsbalancen Kvinder udgjorde 25 pct. af studerende på datalogistudierne i 1970’erne. I 2015 var andelen af kvinder på tværs af uddannelsesinstitutionerne på 9,3 pct.

Ifølge Valeria Borsotti er udfordringen dog ikke blot at tiltrække flere kvinder til uddannelser som softwareudvikling. Også virksomhederne har en opgave foran sig, som handler om at gøre sig attraktive over for kvinderne og fastholde de kvindelige it-folk, de allerede har.

”Virksomhederne kan starte med at indsamle relevante data om kønsfordelingen i deres organisation, holde øje med frafald, forfremmelser, lønninger, og sager om kønsdiskrimination, og bruge disse tal til at formulere en klar strategi med KPI’er og selvfølgelig huske at monitorere udviklingen. Det skal ses som ethvert andet forretningsprojekt,” siger hun.

Digitaliseringskommissionen har blandt andet foreslået et incitamentsprogram, som skal fremme kønsbalancen på videregående it-uddannelser: Hvis det ene af kønnene udgør mindre end 15 pct. af de studerende, vil studerende af dette køn få eftergivet tre års studielån efter endt eksamen. Ordningen skal fortsætte, indtil der er opnået en kønsbalance på 30/70.

