Professor: Facebook og Google skal prioritere i indholdet

Den amerikanske journalist og professor Jeff Jarvis har fået 14 millioner dollar (88 millioner kroner, red.) til at tackle udfordringen med falske nyheder og mediemanipulation, og han har store ambitioner. Han vil have giganterne Google og Facebook til at prioritere indholdet på deres platforme efter kvalitet i stedet for efter brugernes adfærd.

Megen information på nettet er styret af algoritmer. Algoritmerne bestemmer, hvilke søgeresultater du ser hos Google og hvilke opslag, du bliver præsenteret for på Facebook. Derfor er de helt centrale i kampen mod falske nyheder og misinformation.

“En algoritme er en mekanisme, der sørger for at bestemt indhold når frem til dig. Det, der virkelig er brug for er, at ejerne af algoritmer erkender, at der foregår manipulation og så kompenserer for det,” siger Jeff Jarvis.

Han og resten af holdet bag projektet New Integrity Initiative skal med de mange millioner i hånden tackle udfordringen med manipulation af nyheder i medierne og øge tilliden til nyhedsjournalistik i USA. Projektet er forankret på The City University of New York Graduate School of Journalism.

De ni bidragyderne tæller blandt andet det sociale medie Facebook. Selvom Facebook har været med til at spytte i kassen, får det bestemt ikke professoren til at frede det sociale medie. Tværtimod. Faktisk vil han rette fokus mod Facebook som noget af det første.

Vil hjælpe Facebook til at udpege det ‘gode indhold’

Jeff Jarvis erkender, at de ikke kommer til at løse udfordringen, men han vil levere et væsentligt bidrag til kampen mod falske nyheder og mediemanipulation. News Integrity Initiativ skal være med til at bygge bro mellem medier, forskere og Facebook, fordi det kan føre til et frugtbart samarbejde, der er i stand til at dæmme op for mediemanipulation og falske nyheder.

Og den kamp begynder med Facebook. IT-giganten meldte for nylig ud, at de er klar til at arbejde med en prioritering af indholdet, hvor de vægter ‘godt’ indhold over ‘dårligt’.

Udfordringen med den ambition er, at Facebook skal bestemme, hvad der er ‘godt’. Og her ser Jeff Jarvis en oplagt mulighed for at samarbejde.

“Vi kan hjælpe Facebook til at træffe de rigtige beslutninger,” siger professoren, der skal lede arbejdet for de mange penge.

Facebook er dog ikke den eneste af de store spillere på internettet, der er i professorens søgelys.

Google prioriterer videnskab over konspirationsteorier

Selvom The News Integrity Initiative først blev lanceret i april, kan Jeff Jarvis allerede berette om, hvordan han gødede jorden hos Google for en vigtig ændring af deres meget indflydelsesrige søgealgoritme, der afgør, hvordan søgeresultaterne præsenteres for brugerne.

“Hvis du for nogle måneder siden søgte på ‘klimaforandringer’ på Google, fik du efter min mening nogle gode, videnskabelige resultater. Søgte du derimod på ‘er klimaforandringerne virkelige’, ville halvdelen af dine resultater være noget møg. Jeg snakkede med dem, der styrer Google søgealgoritmer om dette, og de mente, at deres rangering af søgeresultater nærmest var hellig. Men de kom til den erkendelse, at der var folk, der manipulerede med søgeresultaterne,” siger Jeff Jarvis.

Rangeringen af resultaterne foregik nemlig på en måde, hvor brugerne kunne påvirke resultaterne. Og det er et problem, hvis man ønsker en debat på et oplyst, videnskabeligt grundlag, forklarer Jeff Jarvis.

“Hvis man er dum nok til at spørge, om klimaforandringerne er virkelige, er man også dum nok til at klikke på konspirationsteorierne blandt søgeresultaterne, og det får dem til at stige i rangeringen.”

Men nu har Google taget et opgør med den rangeringsmetode. Google vil nu tage højde for kildernes pålidelighed, autoritet og kvalitet, når de rangerer søgeresultaterne. Og det er et nybrud, at Google på den måde går ind og tager aktiv stilling til, hvilke typer af indhold, brugerne skal præsenteres for.

“Det (kvalitativ vurdering af resultaterne, red.) er noget, som platformene ærlig talt helst havde undgået at gøre, de ville helst have holdt fast i at være et spejlbillede af verden, men de indså, at når verden bliver manipuleret, var de nødt til at reagere på det. Og jeg er virkelig glad for, at de nu har gennemført de ændringer,” siger Jeff Jarvis.

Kvalitetsvurderingen vil styrke Google på sigt

Det har været svært at få de store internetplatforme som Google og Facebook til at ændre deres måde at prioritere i det indhold, som de viser brugerne. For ved at gøre det, er platformene ikke længere objektive spejl af brugernes verden, men en aktiv spiller, der er med til at skille skidt fra kanel, mener Jeff Jarvis. Nu har platformene erkendt, at de har et ansvar, og det er Jeff Jarvis sikker på, vil styrke deres troværdighed i den brede befolkning.

“Så snart søgetjenesterne så dagens lys, dukkede hele industrier op, som forsøgte at manipulere med de signaler. Formålet med søgemaskineoptimering var at snyde Google til at hæve bestemte søgeresultater op i rangeringen. Google fandt på metoder til at opdage manipulationen og undertrykke den. Nu gør Google det ikke kun med økonomisk motiveret manipulation, men også med politisk motiveret manipulation. De forsøger at levere brugbare og relevante resultater af høj kvalitet. Jeg tror på, at det arbejde i sidste ende vil styrke Googles troværdighed,” siger Jeff Jarvis.

Han regner dog med, at nok skal være mennesker, der vil beskylde Google for at tage parti.

“Der vil være folk på yderfløjene, der siger ‘damn, Google fortæller mig, at der sker klimaforandringer og at vacciner ikke er skidt for mig’”. Dertil er svaret enkelt: “Velkommen til videnskaben.”