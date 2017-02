Jo, du må gerne koge vandet flere gange

Skal man tro et rygte, der for tiden går sin livlige gang på de sociale medier, har de fleste af os fået en omgang skadelige stoffer med de gange, når vi lige har skullet have os en ekstra kop kaffe eller te. Rygtet siger nemlig, at det er skadeligt at drikke vand, der er blevet kogt i kedlen ad flere omgange.

Men ifølge forskere kan du sagtens koge vandet en gang til uden at bekymre dig. Det skriver det danske medie for videnskabsjournalistik, Videnskab.dk.

Rygtet stammer angiveligt fra en artikel på siden deldette.dk, der dog ser ud til at have fjernet artiklen igen. En artikel med tilsvarende budskab fra siden “Viralt idag” har også floreret hos vores svenske naboer. Det skriver den svenske avis Metro, der også dementerer, at det skulle være farligt at genkoge vandet.

Faren ved at koge vandet flere gange, skulle ifølge Deldette.dk være, at ilt-indholdet ændrer sig og dermed frigiver skadelige stoffer som arsenik, fluorid og nitrat i vandet. Men ifølge de forskere, Videnskab.dk har forhørt sig hos, er det noget vrøvl. Der kan ikke pludselig opstå skadelige stoffer i vandet, som ikke er der i forvejen, bare fordi man koger det.

“Vi var alle sammen døde, hvis det var sådan,” siger professor Søren Rud Keiding endda til Videnskab.dk.

Den oprindelige kilde til artiklen er tilsyneladende en artikel i den britiske tabloidavis The Sun, hvor en person ved navn Julie Harrison udtaler sig om, at opløste gasser og mineraler “undergår en kemisk forvandling og bliver mere giftige, når de genopvarmes.” Videnskab.dk har besøgt denne Harrions hjemmeside og vurderet, at hendes ekspertise er noget tvivlsom.