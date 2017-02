Jurist og samfundsdebattør: Vi skal bekæmpe falske nyheder ved at nedbryde ekkokamrene

Vi skal bekrige de falske nyheder, skriver jurist, samfundsdebattør og direktør i tænketanken Justitia Jacob Mchangama i et indlæg til det digitale medie Zetland. For de udfordrer begrundelsen for vores ytringsfrihed, mener han.

Første skridt er at forstå, hvordan de falske nyheder opstår og bliver spredt.

Mange af de internationale falske nyheder, der spredes, stammer oprindeligt fra prorussiske nyhedssider. Som eksempel nævner Mchangama en falsk historie om, at USA i januar skulle have sendt 3.600 kampvogne til Rusland. Nyheden, der stammede fra, hvad Mchangama kalder “et obskurt nyhedssite i en udbryderprovins af Ukraine”, nåede over Canada og hele vejen til både den yderste danske højrefløj og den yderste danske venstrefløj via diverse tvivlsomme nyhedssider og – selvfølgelig – massevis af delinger på Facebook.

Ifølge Jacob Mchangama er historien et godt eksempel på, hvor snedigt konstrueret den prorussiske propaganda kan være – godt hjulpet på vej af Facebooks algoritmer, der usynligt tilpasser nyhedsstrømmen til vores politiske standpunkt og interesser og dermed bekræfter det verdensbillede, vi i forvejen har.

EU-Kommissionen og ledende politikere og embedsmænd i både Tyskland og Italien vil gøre udbredelsen af falske nyheder strafbart. Men den løsning advarer Mchangama i sit indlæg imod. Både fordi det ifølge ham vil være uforeneligt med ytringsfriheden, men også fordi det kan risikere at styrke populismen, i stedet for at dæmme op for den.

“Alternative medier, der rammes af forbuddet mod falske nyheder, vil få dissidentstatus, og mærkatet #fakenews vil pludselig blive et særligt kvalitetsstempel blandt et segment i befolkningen, fordi de medier skriver de ting, som deres regeringer ikke tillader bliver offentliggjort,” skriver han bl.a. til Zetland.

I stedet opfordrer Jacob Mchangama til, at vi nedbryder ekkokamrene og bl.a. tilføjer venner på Facebook, vi er uenige med, eller liker historier med et andet ideologisk udgangspunkt end vores eget, så vi kan få udfordret vores eget verdensbillede.

