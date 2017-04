Kan du få den nye iPhone for 5 kroner?

”Apple har besluttet at levere 7,777 enheder af den helt nye iPhone 7 til borgere i Danmark for kun 5 kr. for at genvinde deres markedsandel”. Kilde: Opslag på Facebook. Tilbuddet, der i øjeblikket cirkulerer på Facebook, er ren fup og er et forsøg på at få dig til at tegne et abonnement på 800 kr. om måneden på en auktionshjemmeside. I første omgang er budskabet, at du kan købe telefonen, men senere hen i bestillingsprocessen tales der i stedet om en konkurrence.

Flere opslag på Facebook hævder, at Apple vil forære alle danskere en iPhone 7 for kun 5 kr. Men den gode pris er ren fup, og der er i virkeligheden tale om et særdeles udspekuleret forsøg på at få dig til at tegne abonnement på, hvad der ligner en auktionsside. Beløbet trækkes løbende direkte på din konto.

De enkelte opslag linker til forskellige falske artikler, hvor hovedbudskabet dog er det samme. Her vælger vi at fokusere på en længere artikel på et site med titlen Nyhederbladet, hvor der gøres nøje rede for det opsigtsvækkende tilbud.

”Apple har besluttet at levere 7,777 enheder af den helt nye iPhone 7 til borgere i Danmark for kun 5 kr. for at genvinde deres markedsandel. Ja, du læste rigtigt – 5 kr.,” fremgår det blandt andet af artiklen, der, som man gør på engelsk, bruger komma i stedet for punktum som tusindtalsseparator.

I artiklen slås det samtidig fast, at man skal skynde sig, da tilbuddet udløber i dag ved midnat. En oplysning, der får de første alarmklokker til at ringe. Tilbuddet er nemlig gentaget adskillige gange på Facebook, hvor der hver gang er sat samme dag som frist.

Men Apple har absolut ikke taget en sådan beslutning, og selskabet siger til TjekDet, at der er tale om snyd.

Falsk kunde beretter om sit køb

I artiklen medvirker en angivelig glad kunde, der fortæller om sit køb af den billige telefon. Det er ”Lilly Holm fra Copenhagen”. Ifølge artiklen troede hun først, at der var tale om fup, men så undersøgte hun hjemmesiden ”E-Lucky Penny”, der, ifølge artiklen, er Apples “pålidelige samarbejdspartner” i forbindelse med tilbuddet. Lilly Holm når frem til, at det hele ser troværdigt ud.

E-Lucky Penny, der er en auktionsside, eksisterer rigtig nok og ser ud til at sælge forskellige typer af elektronik og legetøj til højestbydende. Det er ikke lykkedes TjekDets redaktion at finde frem til Lilly Holm, men et par ting fortæller os, at der er tale om et billede, der enten er stjålet et sted på nettet eller er konstrueret til formålet.

For det første er dørhåndtaget bag kvinden atypisk efter danske forhold. De runde håndtag finder man typisk i for eksempel USA. For det andet finder vi samme billede på en helt anden hjemmeside, hvor kvinden nu hedder Anni og som i 2015 blev udråbt til at være ”oktober måneds vinder af en iPhone 6”. Et tredje sted hedder kvinden stadig Lilly Holm, men denne gang kommer hun fra Athen.

Falske Facebookbrugere skriver glade kommentarer

Nederst på artikelsiden har en række Facebookbrugere skrevet kommentarer, om deres oplevelser med at gøre brug af tilbuddet. Ikke overraskende er de også jublende lykkelige over deres køb af den billige iPhone. Men ingen af de fem kvinder, der fremgår på siden, kan vi genfinde på Facebook. Det er desuden lidt af en gåde, hvordan det er lykkedes de påståede Facebookbrugere at skrive en kommentar på siden. Der er nemlig ikke noget felt, hvor man kan skrive om sin lykkelige oplevelse.

Nu bliver tilbuddet til en konkurrence

Fra artiklen om det fantastiske tilbud kan man klikke sig videre til en hjemmeside med en formular, hvor man kan købe telefonen. Bestillingssiden er en efterligning af Apples hjemmeside. Men www-adressen, vi befinder os på, er e-luckypenny.com.

Men nu sker der noget, der vender hele historien på hovedet. På hjemmesiden med bestillingsformularen står der ikke længere, at man kan købe telefonen for 5 kr. Nu har man mulighed for at vinde telefonen – og altså ikke købe – hvis man betaler 5 kr. for at deltage i konkurrencen.

Læser man nærmere i betingelserne for at deltage i den påståede konkurrence, så fremgår det med småt, at man samtidig tegner et abonnement på E-Lucky Pennys auktionside. Det koster 399 kr. pr. 15 dag, hvilket formodentlig er et mere let spiseligt forsøg på at præsentere en måske høj månedspris på 798 kr.

Bestillingsformularen beder først om navn og adresse, hvor telefonen skal sendes hen – hvis du altså vinder konkurrencen. Derefter beder formularen om dine kreditkortoplysninger. TjekDet har ikke fuldført bestillingen med et rigtigt kreditkort, men vi formoder, at nu fanger bordet. Abonnementet er tegnet og auktionssiden kan hæve pengene på brugernes bankkonto.

På hjemmesiden Trustpilot kan alle give butikker karakterer og fortælle om deres købsoplevelse – typisk om man har fået god eller dårlig service. Her finder vi en række danskere, der beretter om uheldige oplevelser med E-Lucky Penny.

“Hoppede på den med iPhone 7 til 5 kr., men fandt hurtig ud af det var et fupnummer, så jeg ringede straks og fik mit kort spærret og nåede det inden de trak pengene,” skriver en bruger af Trustpilot. Andre var ikke så heldige.

“Jeg hoppede på annoncen med at købe en iPhone til 5 kr. Det lød vildt, og jeg fortrød 10 minutter efter og spærrede mit kort i banken. Men de er hurtige og trak straks 99 euro og 2 euro på mit kort,” skriver en anden bruger.

Udfylder du felterne, er din bankkonto formodentlig i fare

Kundeservice er ude at fiske

E-Lucky Penny præsenterer sig som nævnt som en auktionsside. Men på siden med bestillingsformularen, kan man helt i bunden læse, at E-Luckypenny er “et onlineværktøj til organisering af dine jobansøgninger”. Nu er vi forvirrede og ringer derfor til virksomhedens kundeservice. Et dansk telefonnummer oplyses i bunden af siden, og det er da også en dansktalende mand, vi får i røret.

Jeg har lidt svært ved at forstå, hvad det er man får, når man køber en iPhone 7 på jeres hjemmeside. I bunden står der, at E-Luckypenny er et onlineværktøj til organisering af mine jobansøgninger?

“Nej, det er det ikke. Det er en online-auktion, hvor man kan byde på varer. Og det er det, du betaler for”

Får jeg så ikke en telefon tilsendt?

“Jo, hvis du vinder i konkurrencen”

Nå! Hvad får jeg så for pengene?

“Du får nogle penge, som du kan bruge til at byde med på de forskellige varer på hjemmesiden. Det er det, du får”

Hjemmesiden kan jeg se, er indregistreret i USA og firmaet i Spanien, hvordan kan det være?

“Det ved jeg ikke, jeg har bare lovet at hjælpe med at tage et par telefoner”

Hvordan er du blevet ansat der?

“Det er bare gennem en jeg kender, som kender en anden. Men du skal lige læse på siden, hvad det er, du går ind til. Det er der mange, der ikke gør”

Men hvor er du?

“Mig? Jeg er omme på den anden side af jorden for at fiske, så jeg hjælper bare her med at tage telefonen”

Hjemmesider registreret i Panama

Fra man læser artiklen til bestillingsformularen er udfyldt, bliver man sendt vidt omkring i verden. Nyhederbladets hjemmeside er indregistreret i Panama, auktionssiden e-luckypenny.com i USA, selve virksomheden i Spanien, kundeservicetelefonnumrene for både “dansk support” og “international support” er begge danske, mens vores danske kundeservicemedarbejder altså åbenbart er på fisketur langt fra dansk farvand.

Et sidste forhold, der helt tager livet af tilbuddet om en iPhone til spotpris, er, at det langt fra er første gang, at tilbuddet dukker op. Det er sket i flere lande inden for de senere år, og så sent som i november sidste år blev Ekstra Bladet ufrivilligt involveret. Selv samme artikel, som vi har fundet i Nyhederbladet, blev dengang fotomanipuleret ind i avisens layout, så Ekstra Bladet så ud til at være afsender. Artiklen florerede i flere dage på Facebook. Også dengang blev bagmændene sporet til Panama.

TjekDet har igen forsøgt at få fat i E-Lucky Penny for en kommentar. Da vi ringede første gang, var vi åbenbart heldige, for siden da er det ikke lykkedes at komme igennem på telefonnummeret. Vi har heller ikke modtaget svar på en email med spørgsmål til det tilbuddet.

I ovenstående artikel har vi af sikkerhedsmæssige årsager valgt ikke at linke til den artikel, der omtaler tilbuddet, og heller ikke til siden, hvor man finder bestillingsformularen. Begge sider er derfor i stedet illustreret med skærmdumps.