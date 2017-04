FØLG DEBATTEN LIVE: Kan teknologien redde os fra falske nyheder?

Falske nyheder kan sprede sig på internettet med lynets hast udenom de traditionelle medier, og derfor kan teknologien blive et nødvendigt redskab i kampen mod misinformation i fremtiden. Men hvilke teknologiske muligheder er der? Det er emnet for en paneldebat, som IT-Universitetet (ITU) afholder i dag. Du kan følge debatten live her på siden fra kl. 17.

Blandt oplægsholderne ved mødet, der finder sted som led i videnskabsfestivalen Forskningens Døgn 2017, er Natalie Schluter, som forsker i big data og kunstig intelligens på ITU. Hun vil præsentere nogle af de nyeste tekniske metoder, der kan anvendes i kampen mod misinformation og falske nyheder på nettet.

”Jeg tror, at teknologien kan blive et meget vigtigt instrument i kampen mod fake news. Med de store digitale informationsmængder, vi oplever i dag, er vi nødt til at benytte de redskaber, som kan gøre vores liv lettere,” siger hun i en pressemeddelelse fra ITU.

Natalie Schluter er specialiseret inden for sprogteknologi, som befinder sig i krydsfeltet mellem kunstig intelligens, lingvistik og datalogi.

”Sprogteknologien kan blandet andet afsløre, hvorvidt en tekst modsiger andre kilder. Man arbejder også på automatisk sporing af rygter, det vil sige information, der ikke kan bekræftes, og som derfor er tvivlsom. Ofte er brugere, der deler misinformation gennem sociale medier, ikke bevidste om, at indholdet enten er i strid med fakta eller ubekræftet. Derfor kan det være en stor hjælp for brugerne, at teknologien gør opmærksom på det, hvis en artikel ikke er verificeret,” siger Natalie Schluter.

Facebook og Google er blandt de virksomheder, der i kølvandet på den stigende bevidsthed om fake news har lanceret teknisk baserede initiativer, der skal forhindre spredningen af tvivlsomme artikler.

Aske Kammer, der er medieforsker på ITU, er også blandt oplægsholderne. Han mener, at teknologien især er nyttig til at luge ud i de enorme informationsmængder, der findes på nettet.

”I gamle dage kunne avisredaktørerne kigge telegrammerne igennem og vælge dem til eller fra, men de digitale informationsmængder er i dag så store, at det ikke er menneskeligt muligt at have et overblik. Der kan teknologien være en særdeles effektiv første grovsortering,” siger Aske Kammer, som dog ikke mener at algoritmer inden for en overskuelig fremtid vil kunne erstatte journalister og redaktører af kød og blod i kampen mod falske nyheder.

Den tredje oplægsholder er den amerikanske forsker Filippo Menczer, som står bag Hoaxy, en platform, der kan visualisere spredningen af falske nyheder og faktatjek på nettet. Han vil deltage via en robot, som han styrer live fra USA.

Den efterfølgende paneldebat får følgeskab af Lisbeth Knudsen, der er ansv. chefredaktør og direktør, Mandag Morgen, Pierre Collignon, der er fellow ved Syddansk Universitet og tidligere chefredaktør, Jyllands-Posten, samt ansvarshavende chefredaktør Zetland, Lea Korsgaard.