Kina laver sin egen statsstøttede Wikipedia

Fra næste år skal Wikipedia ikke længere være det største online opslagsværk i Kina. Den kinesiske regering har nemlig sat omkring 20.000 akademikere i sving med at skrive en online version af Kinas encyklopædi. Det skriver det engelsksprogede Hongkong-baserede medie South China Morning Post.

Det digitale opslagsværk, der bliver den tredje udgave af Kinas Encyklopædi, forventes at indeholde mere end 300.000 artikler af omkring 100 ords længde. Det gør det dobbelt så stort som det engelsksprogede opslagsværk Encyclopaedia Britannica og på størrelse med den kinesiske udgave af Wikipedia. Men modsat Wikipedia skal det ikke være muligt for brugerne at redigere og tilføje tekster i encyklopædien. Det er forbeholdt staben på de 20.000 akademikere, der er tilknyttet forskellige statslige universiteter i Kina.

Som det er nu, er Wikipedia kun delvist tilgængeligt for kinesiske brugere. Indlæg om videnskab og teknologi skulle der være uhindret adgang til, men søgninger på mere kontroversielle ord og navne som “Dalai Lama”, “Demonstrationen på Den Himmelske Fredsplads” eller “Xi Jinping” vil resultere i en melding om, at forbindelsen til serveren er gået tabt.

Kineserne skal “vejledes”

Den kinesiske encyklopædi “er ikke en bog, men Den Kinesiske Kultur-Mur”, sagde projektets chefredaktør, Yang Muzhi, på et møde i april, der var arrangeret af Chinese Academy of Sciences (CAS). Her forklarede Yang, at Kina på grund af internationalt pres er nødt til at skabe sin egen encyklopædi, der kan “guide offentligheden og samfundet”.

Ifølge South China Morning Post skrev Yang Muzhi sidste år et debatindlæg om behovet for at udkonkurrere Wikipedia.

“Læserne har anset Wikipedia for at være pålidelig og præcis, og er blevet brandet som ‘en gratis encyklopædi som alle kan redigere’, hvilket er ret besnærende. Men har det største, mest kvalitetsikre team i verden […] Vores mål er ikke at indhente, men at overtage,” skrev han i artiklen.

Den politiske beslutning om at skabe en online-version af det kinesiske opslagsværk blev truffet allerede i 2011, men arbejdet er først lige gået igang.

I Rusland offentliggjorde man i 2014 også planer om at lancere sin egen Wikipedia, og i 2015 blev opslagsværket helt blokeret for russiske brugere for en kort bemærkning.

I sidste uge blev Wikipedia blokeret i Tyrkiet. Det skete på baggrund af en tyrkisk lov, der giver telekommunikationsmyndigheden BTK mulighed for at lukke for adgangen til hjemmesider, hvis de vurderes at være “uanstændige eller udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed”.