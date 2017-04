Klimaskeptikere mener de er i deres fulde ret til at vildlede

Storbritanniens førende klimaskeptiske tænketank, The Global Warming Policy Foundation (GWPF), holder på retten til at “vildlede offentligheden ved at fremsætte faktuelt ukorrekte udsagn” i klimadebatten. Men det afviser det britiske parlaments Komité for Videnskab og Teknologi, at klimaskeptikerne skal have lov til. I stedet opfordrer politikerne til en kraftig modreaktion og sanktioner, når videnskaben bliver fejlagtigt citeret i medierne. Det skriver den britiske avis The Independent.

Tænketanken, der er stiftet af journalisten og tidligere parlamentsmedlem og minister for Det Konservative Parti Nigel Lawson, hævder, at den globale opvarmning ikke vil betyde alvorlige problemer, selvom videnskaben peger på, at opvarmningen højst sandsynligt vil medføre farlige vejrforhold i fremtid.

GWPF er gentagne gange blevet anklaget for bevidst at fordreje resultaterne af videnskabelige forskningsprojekter og se bort fra videnskabelig evidens, der ikke harmonerer med tænketankens dagsorden og holdning til klimaspørgsmål. Men i et brev til parlamentets Komité for Videnskab og Teknologi har GWPF anmodet om, at den slags skal være tilladt i et samfund med ytringsfrihed.

“Nogle mener, at ytringsfriheden ikke strækker sig til at vildlede offentligheden ved at lave faktuelle unøjagtige udtalelser. Men det gør den,” lyder det fra David Whitehouse, der er medlem af den klimaskeptiske tænketanks faglige råd.

“At kunne tale frit uden at være underlagt censur er hele grundlaget for moderne liberale demokratier og er garanteret i national og international lov. […] Den vigtige pointe, og det tog årtusinder og mange liv at opnå, er, at princippet om ytringsfriheden ikke betyder, at du absolut skal være faktuel korrekt,” skriver tænketanken i sin anmodning.

Medlemmerne af parlamentets Komité for Videnskab og Teknologi har dog pure afvist GWPFs ønske om at have lov til at vildlede og har i øvrigt gjort det klart, at de er meget uenige i tænketankens tilgang til klimadebatten. De har desuden opfordret den britiske regering til at sørge for sanktioner, når medier citerer videnskaben forkert.

“Falske nyheder, politisk spin og misinformation om videnskaben fylder meget i mediebilledet for tiden og risikerer at forårsage reel skade,” advarer Stephen Metcalfe, der er medlem af det britiske parlament og Komiteen for Videnskab og Teknologi.

“Videnskabelige beviser er afgørende for politiske beslutninger og påvirker i høj grad vores daglige liv, og det har vi efterhånden set igennem mange år i for eksempel debatten om kogalskab, klimaforandringer, MMR-vaccinen og andre medicinske behandlinger,” siger Stephen Metcalfe.