Anti-kødkampagne roder rundt i fakta

Danskerne skal ikke spise kød om mandagen, lyder budskabet fra klimakampagnen Kødfri Mandag. Kampagnen er en del af den internationale bevægelse Meat Free Monday, der vil have alle til at skære ned på kødforbruget, for blandt andet at skåne miljøet. Men kampagnen slår på flere fejlagtige og udokumenterede påstande, skriver DR i et faktatjek.

Kampagnen henviser til, at “kødproduktionen udleder 18 pct. af de samlede drivhusgasser – mere end transportsektoren.” Beviset for den påstand og sammenligning har kampagnefolkene hentet i en rapport fra 2006, som blev lavet af FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation, FAO, hvor sammenligningen rigtig nok fremgår. Men det er problematisk at stille tallene for de to sektorer over for hinanden.

”Det er to forskellige måder at måle drivhusgasser på. Det, vi gjorde i forhold til husdyrsektoren, var en fuld livscyklus-analyse, hvor vi så på alle de forskellige komponenter, som er inkluderet i husdyrproduktion – også de indirekte, eksempelvis produktionen af foder,” har forsker ved FAO Henning Steinfeld tidligere sagt til Detektor, som også oplyste, at tallet for transportsektoren kun dækker den direkte udledning fra de fossile brændstoffer, som bruges til at drive motorerne på skibe, fly, biler og toge. De medregner for eksempel ikke den udledning, som hører med i produktionen af biler.

Og kødfri-kampagnens brug af tallene bliver endnu mere problematisk. FAO lavede i 2013 en opdatering af 2006-tallene, hvor sammenligningen med transportsektoren blev fjernet, og samtidig nedjusterede organisationen husdyrholdenes andel af verdens samlede udledning af drivhusgasser – fra 18 pct. til 14,5 pct. Den opdatering fremgik ikke i første omgang af kampagnematerialet.

Men i et nyere såkaldt faktaark gengiver Kødfri Mandag det nedjusterede tal på 14,5 pct., som kødproduktionens andel af drivhusgasudledninger. Men kampagnen glemmer at tage højde for, at den andel dækker over meget mere end kun industriens produktion.

”Det er forkert at sige, at der er tale om kødindustriens udledning, for tallet dækker over verdens samlede husdyrhold. Det vil altså også sige produktion af eksempelvis æg, mælkeprodukter og skind,” lyder det fra Henning Steinfeld, som dermed slår fast, at hvis man ser på kødproduktionen alene, vil andelen altså være lavere.

Det samme faktaark hævder, at ”kødproduktionen er den primære årsag til ødelæggelse af regnskoven”. Den oplysning har kampagnen også hentet fra FAOs rapport fra 2006. Men også her bygger den konklusion på data, der ikke kun omfatter industriproduktionen, men – også her – al husdyrhold.

I en kommentar til Detektors faktatjek fastholder kampagneleder David Pedersen, at sammenligningen med for eksempel transportsektoren er holdbar.

“Den animalske produktion udleder enorme mængder drivhusgasser (GHG), og det mest åbenlyse sammenligningsgrundlag for lægmand er biler, fly og anden transport. For de fleste kommer det som en overraskelse, at dyreproduktionen er mere forurenende end vores transport. Populært sagt, batter det altså mere at lade bøffen blive på hylden end at lade bilen blive i garagen,” skriver David Pedersen i en mail til Detektor.

Læs hele faktatjekket på DRs hjemmeside.