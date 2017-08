Estland: NATO og USA er bedste garant for vores sikkerhed

Trumps næstkommanderende har været i Østeuropa for at forsikre sine allierede om støtte over for et stadig mere aggressivt Rusland. Turen gik bl.a. til den militærbase i Estland, hvor også 200 danske soldater bliver en del af NATO’s russerværn. Mandag Morgen har været på besøg.