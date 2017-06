Kortuddannede og akademikere i kamp om pensionsalder

Mandag Morgen på Folkemødet 2017 Folkemødet på Bornholm er en stor succes. Det har skabt vækst på klippeøen og tilført den demokratiske samtale ny energi. Men Danmark er ikke en ø, verden er i opbrud, og den banker på vores dør. Så hvad gør vi nu, lille du? Mandag Morgen rapporterer fra Folkemødet 2017 fra torsdag til søndag i denne uge.

I Danmark kan alle gå på pension, når de fylder f.eks. 67. Det lyder som den strengest tænkelige lighed. Sådan er det bare ikke i praksis. For en række kortere uddannede danskere betyder det, at de lever i kortere tid efter pensionstidspunktet end kolleger med længere uddannelser.

Derfor vil forbundsformand Dennis Kristensen fra FOA af med den fælles pensionsalder. Pensionstidspunktet skal i stedet handle om, hvor nedslidende et arbejde, man har haft gennem sit arbejdsliv.

”Vi har indrettet pensionssystemet, så mine medlemmer betaler for akademikernes pension,” sagde Dennis Kristensen under en debat om pension.

FOA organiserer godt 180.000 kortuddannede borgere som f.eks. sosu-hjælpere og sosu-assistenter. En del af dem har ikke en chance for at leve de 14,5 år efter pensionsalderen, som de seneste tilbagetrækningsreformer tager udgangspunkt i.

Dennis Kristensen, formand for FOA, og Sara Vergo, der er formand for Djøf Offentlig – begge yderst til venstre – krydsede klinger om den fælles pensionsalder i paneldebat på Folkemødet 2017. Foto: Jens Reiermann.

Kræver fleksibel tilbagetrækningsalder

14,5 år er et gennemsnitstal, og det dækker over så store forskelle i reel levetid, at det for Dennis Kristensen er ”uanstændigt”.

”Akademikerne får betalt flere år som pensionister, end mine medlemmer gør. Det er uanstændigt,” sagde han.

Derfor skal pensionsalderen være fleksibel og gøre det muligt for danskere at gå tidligere på pension efter et hårdt arbejdsliv.

Men uanstændigt?

I panelet ved siden af Dennis Kristensen sad Sara Vergo, der er formand for de offentligt ansatte djøf’ere, der er en af de store akademikergrupper. Hun synes, at det er ”lidt træls”, når Dennis Kristensen snakker om uanstændighed.

”Det handler om, at man skal have lov til at trække sig tilbage, når man er slidt. Og jeg ved godt, at mange af jeres medlemmer dør før de fylder 60. Og hvorfor gør de så det og her bliver det lidt ulækkert, men de ryger for meget, de drikker for meget og de motionerer for lidt,” sagde Sara Vergo, der altså ikke mener, at pensionsalderen skal være fleksibel-

I stedet ser hun hellere, at ”reel” nedslidning kan give danskerne ret til at trække sig tilbage før den fælles pensionsalder.

Afstanden mellem de kortuddannedes og de længere uddannede danskerens interesser er stor. Så stor, at det kan være svært at se, hvordan et alternativ til den faste pensionsalder kan samle opbakning fra alle dele af fagbevægelsen.