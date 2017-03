“Kriminaliteten bliver værre og værre! – Nej den gør ikke! – Jo den gør – Nej….”

Ind i mellem kan man få det indtryk, at kriminaliteten i Danmark bare bliver værre og værre. Men virkeligheden er en anden, når man ser på, hvor mange forbrydelser, der bliver anmeldt. I løbet af de seneste 20 år er antallet af anmeldte straffelovsovertrædelser faldet med 29 pct., skriver Fyns Amts Avis i et faktatjek.

I samme periode er det lykkedes politiet at opklare omtrent det samme antal sager år for år. I 2015 lød opklaringsprocenten/sigtelsesprocenten på 21,4 pct. af alle anmeldte straffelovsovertrædelser.

Det store fald i de senere år skyldes især færre sager om indbrud og tyverier af for eksempel biler og cykler, der statistisk set under ét kaldes ejendomsforbrydelser.

Selv om der er blevet færre anmeldelser af den type straffelovsovertrædelser, så fylder de stadig meget. Ud af 388.543 anmeldelser i 2015 udgjorde ejendomsforbrydelser 92 pct. af alle anmeldte sager. Voldsforbrydelser udgjorde omkring 5 pct., mens andelen af anmeldelser af seksualforbrydelser var på under 1 pct., fremgår det af Danmarks Statistiks seneste rapport om kriminalitetsudviklingen i Danmark.

”Om vi kigger på den registrerede kriminalitet, på offerundersøgelser eller på selvrapporterede oplysninger om kriminalitet, så viser samtlige opgørelsesmetoder, at kriminaliteten i Danmark er faldende, og det har den været de sidste mange år. Så folks bekymring hænger ikke sammen med en øget risiko for at blive udsat for kriminalitet,” siger Linda Kjær Minke, kriminolog og lektor på Juridisk Institut på Syddansk Universitet i Odense til Fyns Amts Avis.

Hvad er forskellen på voldtægt og tvangssamleje? I for eksempel retssager bruges altid begrebet ”voldtægt”. Ordet tvangssamleje fremgår slet ikke af straffeloven. Ordet tvangssamleje er opstået for i blandt andet forskningsmæssige sammenhænge at udvide begrebet voldtægt. En person, der føler at have været udsat for tvungen samleje, vil måske ikke karakterisere det som voldtægt, fordi der ikke blev anvendt decideret fysisk vold. Men i strafferetlig forstand vil der alligevel være tale om voldtægt.

Men tallene dækker formodentlig ikke over hele virkeligheden. Man taler om såkaldte mørketal, der dækker over forbrydelser, som aldrig kommer til politiets kendskab og derfor heller ikke registreres. Justitsministeriet forsøgte sidste år at kortlægge mørketallene i en offerundersøgelse. Her konkluderede man, at omkring 4.700 kvinder i gennemsnit i årene 2008 til 2015 var blevet udsat for eller forsøg på det, som i rapporten kaldes tvangssamleje. Til sammenligning lød antallet af anmeldelser i 2015 på 480.

Og netop antallet af sager om voldtægter er da også steget i de senere år. Men det behøver dog ikke nødvendigvis skyldes, at der rent faktisk begås flere seksualforbrydelser.

”Her er voldtægt et eksempel på, at opgørelserne for anmeldt kriminalitet viser en stor stigning fra 2014 til 2015 og igen i 2016. En stigning, der kan forklares dels med, at politiet har fået indskærpet registreringspraksis af Rigsadvokaten, dels med de seneste års store fokus på voldtægt, der angiveligt får flere til at anmelde voldtægt,” siger Linda Kjær Minke til Fyns Amts Avis.

