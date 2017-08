Kryptovalutaer eksploderer i værdi

Hvis du havde en tidsmaskine stående i garagen, kan det godt være, at der var mere fristende tidspunkter i historien at besøge end juni 2010. Der er dog et godt argument for alligevel at gemme det gamle Rom til en anden dag, og så kun rejse små syv år tilbage i tiden: Bitcoin.

Den største og mest kendte af de såkaldte kryptovalutaer har gennemgået en eksplosiv vækst på de otte år, teknologien har eksisteret. Hvor prisen i juni 2010 lå på sølle 0,07 dollar pr. Bitcoin, så steg prisen i august 2017 til over 4.000 dollar, og den samlede markedsværdi for Bitcoin er i skrivende stund 68 mia. dollar.

Selv om Bitcoin stadig er den største af alle kryptovalutaerne, er det ikke kun Bitcoin, der har succes. Den samlede værdi af alle de cirka 800 kryptovalutaer, der findes, nåede i august i år over 140 mia. dollar – en markant stigning fra 18 mia. dollar ved årsskiftet.

Et af de nyere skud på stammen af kryptovalutaer er Ethereum, der siden lanceringen i juli 2015 er steget til en markedsværdi på 27 milliarder dollar.

Cambridge’s Centre for Alternative Finance anslår, at antallet af aktive brugere er steget til mellem tre og seks millioner på verdensplan, men på grund af den anonymitet, der er forbundet med kryptovaluta, er det tal forbundet med en stor grad af usikkerhed.

Uden om bankerne

Kryptovaluta er den samlende betegnelse for digitale valutaer, der ikke bliver reguleret af nationalbanker og regeringer, som vi kender det fra dollar, pund og yen. I stedet er kryptovalutaer reguleret af matematiske regler, der blandt andet bestemmer antallet af mønter i omløb, sikrer transaktionernes gyldighed og gør forfalskninger praktisk umuligt.

Ifølge fortalere har dette en række fordele, blandt andet at man kan springe bankerne og deres gebyrer helt over, når man handler på nettet eller vil sende penge til den anden ende af verden.

Herudover tilbyder teknologien også en særlig kombination af åbenhed, anonymitet og sikkerhed.

Alle Bitcoin-transaktioner, der nogensinde har fundet sted, er således frit tilgængelige på nettet for alle nysgerrige, der måtte have lyst til at se dem igennem. Afsender og modtager optræder imidlertid kun med deres offentlige Bitcoin-nøgler – en slags kontonummer, som ikke umiddelbart kan knyttes til en given person eller organisation.

De egenskaber har gjort Bitcoin populært blandt brugere, som af forskellige årsager sætter pris på anonymitet online, herunder internettets mere lyssky elementer såsom hackere og andre cyberkriminelle.

Men også globale erhvervsgiganter er begyndt at tage teknologien til sig. Den enorme vækst, som markedet for kryptovalutaer har oplevet, kan således delvist tilskrives globale investeringsfirmaer som Goldman Sachs, der har øjnet mulighederne for afkast ved at købe og sælge Bitcoin.

Væksten bunder dog også i voksende interesse fra store virksomheder, som ikke handler om spekulation i prisen, men om brug af den underliggende teknologi.

Eksempelvis er techgiganten Microsoft og investeringsbanken JPMorgan i år gået med i konsortiet Ethereum Enterprise Alliance, der arbejder for videreudvikling og udbredelse af teknologien bag kryptovalutaen Ethereum.

Ud over Bitcoin-lignende egenskaber gør Ethereum det muligt at programmere “smarte” kontrakter, der udfører automatiske transaktioner ud fra foruddefinerede regler.

Tilkomsten af virksomheder med finansielle muskler i verdensklasse har øget bekymringen for en mulig boble bygget på spekulation i de krypterede valutaer, hvilket de seneste måneders rekordhøje priser kun har pustet yderligere til.

Kilder: NPR, Coindesk.com, Coinmarketcap.com.