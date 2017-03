Kunstige øer for milliarder på vej i Nordsøen

Der er så meget fart på udviklingen af vindbaseret elproduktion i Nordsøen, at det vil være rentabelt at investere tocifrede milliardbeløb i at bygge en eller flere store øer på det lave vand ved Doggerbanke i midten af havet mellem Storbritannien, Norge, Danmark, Tyskland, Holland og Belgien. Disse øer skal tjene som støttepunkter for etablering af transmissionskabler til elektricitet fra store omkringliggende havvindmølleparker og frem til de 80 millioner forbrugere i de omkringliggende lande.

Det mener ledelserne i de tre transmissionsselskaber TenneT i Holland, TenneT i Tyskland og statsejede Energinet.dk i Danmark. De tre selskaber meddelte i sidste uge, at man er enige om at danne et konsortium, som skal arbejde videre med planerne, der er udviklet af hollandske TenneT. TenneT er ejet af den hollandske stat og er operatør på store dele af elnettet i Tyskland via sit datterselskab der.

Konsortiet vil præsentere sine planer den 23. marts i Bruxelles, hvor man samtidig vil invitere andre interesserede parter til at deltage i det stort anlagte projekt. Ifølge Energinet.dk vil den første ø kunne blive op til seks kvadratkilometer stor, og det vil koste i omegnen af 1,5 mia. euro at etablere den. Øen skal samle strøm fra flere tusind havmøller med en kapacitet på 30 gigawatt svarende til næsten 5 gange Danmarks totale forbrug. Den langsigtede vision er, at to eller flere af disse energiøer samler strøm fra tusindvis af de allerstørste vindmøller, som vil dække et areal på 11.400 km2, svarende til knap en fjerdedel af Danmarks samlede areal.

Begejstret energiminister

Energiminister Lars Christian Lilleholt kalder forslaget en fantastisk ide, som han vil gøre alt for at bakke op.

”Jeg ser meget store perspektiver inden for udbygningen af havvindmøller i Nordsøen. Det er et kæmpe område, som mange lande har fokus på. Så øen vil kunne bidrage til at gøre Nordsøen til et Silicon Valley for havvindmøller,” siger han i en pressemeddelelse.

Torben Glar Nielsen, teknisk direktør i Energinet.dk, erkender ligeledes i en pressemeddelelse, at projektet kan forekomme science fiction-agtigt, men han anfører samtidig, at det meget vel kan vise sig, at netop disse energiøer kan være med til at gøre vedvarende energi endnu billigere og endnu mere effektiv, end den allerede er.

Energinet.dk oplyser, at erfaringerne fra vindmølleparken ved Kriegers Flak i Østersøen vil indgå i planerne for de kommende energiøer i Nordsøen. Ved Kriegers Flak vil installationerne ikke kun transmittere elektricitet fra vindmøllerne til fastlandet. De vil samtidig fungere som elmotorveje mellem Danmark og Tyskland, ligesom de vil koble det nordiske og det tyske elnet, der er ganske forskellige, sammen.

Produktionen af elektricitet fra vindmøller i Nordsøen kommer til at vokse voldsomt i de kommende årtier, og derfor vil det være en stor fordel at kunne placere de kommende mølleparker på det lave vand, langt ude i Doggerbanke, hvor de ikke generer andre end mågerne.