Landkortene snyder dig: Grønland er langt mindre end Afrika

Er Grønland virkelig ligeså stort som Afrika, sådan som det ser ud på et landkort? Ser man på en globus, så stemmer alle verdens landes størrelser overens med virkeligheden. Men landenes rigtige arealforhold er forkerte, når man ser på et normalt landkort af papir eller på nettet. Det skyldes, at det ikke er helt så enkelt at få en globus omsat til et ‘flat’ landkort. For eksempel er Grønland 14 gange mindre end Afrika, selv om det slet ikke ser sådan ud på et landkort.

Er Grønland virkelig et kæmpe stort land? Og er det ligeså stort som Afrika? Sådan ser det ud, når vi kigger på et verdenskort som for eksempel Google Maps eller det klassiske landkort, der hænger i mange klasselokaler på skoler. Men landkortene snyder dig.

Forestil dig jordkloden som en rund badebold. For at få den runde klode lavet om til et fladt landkort på papir, er man nødt til at klippe badebolden op, så den kan foldes ud. Men resultatet bliver ikke godt – badebolden kan ikke blive 100 procent firkantet som det klassiske landkort.

”Hvis man tager en globus og forsøger at klippe den op, så man kan folde den ud og lægge den fladt ned på jorden, er man nødt til at klippe den i rigtig, rigtig, rigtig mange stykker, og så kommer verden til at se rigtig sjov ud,” siger Bjarne Fog, der er databasemanager ved Geografisk Institut på Københavns Universitet.

Men det problem kan man løse ved at lave en aftegning af kloden. Man tager et stykke papir og folder det som en cylinder, der lægges rundt om en globus med lys i. Lyset gør, at vi nu kan se landene som skygger på papiret. Den metode kalder man en Mercator-projektion.

Men her kommer problemet. Projektionen viser landene længst væk fra ækvator større end de egentlig er. For eksempel kommer Grønland til at se meget større ud på papiret, end landet er i virkeligheden.

Skyggeteater kan også snyde med størrelsen

Det er det samme, der sker, hvis man hænger et hvidt lagen op i et rum og placerer en lampe bag lagnet. Hvis du står tæt på lagnet og laver figurer med hænderne, så vil personer på den anden side af lagnet se figurerne i den størrelse, som dine hænder rent faktisk har. Men hvis du træder nogle skridt tilbage og placerer hænderne tæt på lampen, så vil figurerne se langt større ud på lagnet.

Placer dine hænder mellem et hvidt lagen og en lampe. Jo tættere dine hænder er på lampen, jo større bliver skyggen på lagnet.

”Det store problem er jo, at man ikke kan undgå, når man laver en projektion, at man skaber nogen forvanskninger – nogle fejl simpelthen. Mercator-projektionen er plaget af, at den ikke viser de rigtige størrelser på landene nord og syd for ækvator, og det betyder, at man ikke kan stole på de arealer eller størrelser landene har. Det er den væsentligste problemstilling,” siger Bjarne Fog.

Men hvorfor så overhovedet bruge Mercator-metoden til at gøre globussen flad på et stykke papir? Det skyldes, at papirkortet skal være vinkelret og dermed kunne bruges af søfolk, så de kan tegne en lige linje, som de kan navigere efter.

Andre måder at tegne kloden på papir giver nye problemer

Men hvorfor så ikke bare bruge et kort, hvor landene har deres rigtige størrelser? Et sådan kort findes og metoden hedder en Gall-Peters projektion. Ulempen her er dog at landene mister deres rigtige ”form”. Når man overfører noget fra en rund cirkel til et fladt stykke papir, kan man ikke undgå at skulle lave nogle kompromisser. Gall-Peters projektionen gør, at for eksempel Italien ikke længere vil ligne en støvle, som det gør på en globus.

”Vi vil gerne se landene som de ser ud på en globus. Det er rent visuelt, at vi synes det er pænere med sådan et kort. Og det har vi ligesom vænnet os til. Der er jo mange mennesker, der tror, at sådan ser et kort bare ud, som vi nu ser det på et Mercator-kort, men der findes 100 andre forskellige projektioner, som vi aldrig ser,” forklarer Bjarne Fog.

Så er Grønland virkelig lige så stor som Afrika? Svaret er nej. I virkeligheden har Grønland kun et areal på 2,2 millioner kvadratkilometer. Afrika derimod er 30 millioner kvadratkilometer stort. Altså er Grønland 14 gange mindre end Afrika – eller 3,5 gange mindre end Australien for den sags skyld.