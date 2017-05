Øger light-sodavand risiko for demens og blodpropper?

”Mange danskere drikker light-sodavand som et sundere og sukkerfrit alternativ til de almindelige læskedrikke, der er spækket med sukker og sødemidler. Men nu advarer forskere fra Boston University om, at de populære light-produkter bestemt ikke er så sunde, som vi går og tror”. Sådan skrev blandt det danske netmedie dagens.dk i en artikel, som de har hentet fra den britiske avis Daily Mail.

Men artiklens konklusion af forskernes resultater er trukket lige hårdt nok op, viser et faktatjek. Forskerne har nemlig ikke haft mulighed for at tage højde for, hvorvidt forsøgspersonerne på forhånd var disponeret for livsstilssygdomme, inden de skiftede til light-læskedrikke.

DR Viden har talt med overlæge og professor Bjørn Richelsen fra Aarhus Universitet, som har forsket i netop light-produkter. Han fastslår, at man ikke uden videre kan sige, at light-sodavand i sig selv øger risikoen for slagtilfælde og diabetes – sygdomme som artiklen fra dagens.dk fremhæver.

”Hele pointen er, at man ikke kan sige, at der er en årsagssammenhæng. De finder blot en sammenhæng,” lyder det fra Bjørn Richelsen om den forskning, som dagens.dk og Daily Mail har skrevet historien på baggrund af.

Bjørn Richelsen forklarer til DR Viden, at når man tager højde for andre faktorer, så er sammenhængen pludselig ikke så tydelig, i hvert fald ikke for demens, og at det sådan set også fremgår af forskningen.

”I artiklen forsøger de at korrigere for livsstilsvariabler, for eksempel tilstedeværelse af fedme og diabetes, og så er der ikke en sammenhæng mellem light-sodavand og demens,” siger han.

Usikkerhed om light-drikke øger risiko for slagtilfælde

Derimod ser de amerikanske forskere stadig en relation mellem light-sodavand og slagtilfælde, men den sammenhæng er usikker, fordi forskerne ikke har oplysninger om sodavandsdrikkernes sociale baggrund. Hvis man kunne lave den korrektion, ville faren for slagtilfælde måske slet ikke længere være til stede, fordi sodavandsnydere med ringere social baggrund alligevel kan være disponeret for slagstilfælde – sodavand eller ej.

Også ernæringsekspert, debattør og forsker i sødemidler Morten Elsøe påpeger, at man skal være forsigtig med at konkludere, at light-sodavand kan gøre mennesker mere syge end almindelig sodavand. Mange begynder at drikke light-sodavand, fordi de allerede har – eller har fået konstateret – livsstilsygdomme.

”Vi ved, at folk ofte skifter fra sukker til sødemidler, når de begynder at blive syge eller overvægtige. Det betyder, at man kan forvente en sammenhæng mellem livsstilssygdomme og lightprodukter. Men det er ikke lightprodukterne, der gør en syg, derimod er det sygdommen, der gør, at man skifter til light,” siger Morten Elsøe til DR Viden.

Både Bjørn Richelsen og Morten Elsøe fremhæver, at også andre forskningsprojekter har påvist en forbindelse mellem light-produkter og livsstilssygdomme, men om – og i hvor stort omfang – de kunstigt sødede sodavand rent faktisk øger risici for at få for eksempel slagstilfælde og/eller blive dement, kan man endnu ikke slå fast med syvtommersøm.

Læs hele DR Videns faktatjek her.