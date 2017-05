Findes der virkelig finske kæpheste-konkurrenceryttere? Kilde: Adskillige videoer på Facebook og Youtube. Stanghesteridning er vitterlig en eksisterende fritidsinteresse blandt anslået 10.000 finske teenagere. Fænomenet opstod formodentlig for omkring 15 år siden, men har grebet om sig i de senere år.

”Please – sig det er fake news,” skriver en dansk Facebookbruger om en video på det sociale medie, der viser finske piger, som dybt koncentreret og entusiastisk spæner rundt i idrætshaller med en legetøjshest mellem benene. De springer over bomme og skal hurtigst muligt i mål. Det hele virker uvirkeligt, men det er det ikke.

”Jo, den er god nok. Det er i den senere tid også blevet omtalt en hel del i finske medier. Det gælder blandt andet landets største avis Helsingin Sanomat, som forleden lavede en stor historie om det,” siger Esa Alanne, der er institutleder ved Finlands kulturinstitut i Danmark.

Selvom der i den seneste måneds tid har cirkuleret adskillige videofilm på de sociale medier, så kan fænomenet spores helt tilbage til 2003, mens landsorganisationen Finlands Stanghesteforening (SKY) blev etableret for fem år siden. Det er dog først nu, at det i den grad har grebet om sig. Der findes ingen officielle tal, men foreningen vurderer, at der er omkring 10.000 udøvende stanghesteryttere i Finland.

Men hvad kalder man egentlig den her disciplin? Er det en sport eller en leg? Eller måske begge dele?

”Det kommer jo an på, hvordan man definerer sport, men der afholdes jo konkurrencer, så på den måde kan man måske godt kalde det en sport. Men i bund og grund er det jo bare en sjov ting, som nogen har fundet på,” siger Esa Alanne.

Han ved ikke, hvordan og hvem der har opfundet den særegne ridesport, men gætter på, at der nok er tale om en modedille, der bare har taget fart i år.

”Det er nok en trend, der er opstået. Lidt ligesom alle pludselig var optaget af Pokémon. Der er måske én teenager, der har genopfundet børnelegen, og så har det bare udviklet sig,” siger Esa Alanne.

Det er især teenagepiger, der har taget sporten til sig. De deltager i springkonkurrencer for stanghesteryttere, hvor de ind i mellem er behørigt iklædt ridetøj.

Det er den landsdækkende forening SKY, der står bag det årlige finske mesterskab i stanghesteridning, som også skaffer foreningen de nødvendige driftsmidler. Hvert år deltager rytterne i regionale konkurrencer, der arrangeres af frivillig arbejdskraft. Til sidst samles vinderne af de regionale opgør til landsmesterskabet, der i år fandt sted i april, hvor der var omkring 200 deltagere.

At pigerne tager det meget seriøst, kan man blandt andet også se på YouTube, hvor der ligger adskillige videoer fra konkurrencer, træningsvideoer og vejledninger i, hvordan man laver og plejer sin stanghest. Andre steder på nettet finder man debatfora, der skaber en form for community for stanghesteryttere, som her kan udveksle erfaringer og give hinanden gode råd.