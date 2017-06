Løkkes vej til ‘two more years’

Lars Løkke Rasmussen kan sætte flueben ud for de fleste af de knap 300 forslag, som Venstre lancerede før valget. Men sejrene har det med at blive overskygget af nederlagene. Alligevel er han ikke truet som statsminister. Mandag Morgen udpeger syv af Løkkes største udfordringer for de næste to år.