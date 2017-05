Er lønningerne for de højtuddannede steget eksplosivt på kun et år?

I marts offentliggjorde den borgerlig-liberale tænketank CEPOS en rangliste over, hvilke uddannelser der giver adgang til de højeste lønninger i Danmark. I juni sidste år udgav tænketanken en lignende opgørelse. Når man sammenligner de to, vil man se, at der er sket en kæmpe stigning i den årlige løn for de uddannelser, der ligger i løntoppen.

Den nyligt offentliggjorte rangliste viser, at har man læst forsikringsvidenskab (cand.act) kan man se frem til måske at blive aktuar og få en gennemsnitlig personlig indkomst på 1,3 millioner kroner, mens ranglisten fra 2016 viser, at en cand.act i gennemsnit “kun” vil tjene ca. 900.000 om året. Betyder det, at der på et enkelt år er sket en lønstigning på 400.000 kroner? Nej. Den store forskel skyldes, at lønningerne er gjort op på to helt forskellige måder i de to opgørelser, fortæller DR 2-programmet Detektor.

Grunden til, at lønniveauet er så højt for studierne i toppen af listen i 2017 er, at CEPOS ikke har korrigeret for, at bestemte studier tiltrækker ekstra dygtige studerende, der, fordi de er dygtige, også har tendens til at score højere lønninger. Til gengæld har CEPOS korrigeret for denne effekt i opgørelsen fra 2016.

“Opgørelsen fra 2017 er højere på grund af det, jeg vil kalde den dygtige elev effekt – nemlig at personer, der læser forsikringsvidenskab og andre uddannelser, der ligger i de høje lønninger, typisk har høje gennemsnit i gymnasiet og også i matematik. Og sådan nogle personer har en tendens til at tjene relativt mange penge, uanset hvilken uddannelse de vælger,” forklarer cheføkonom hos CEPOS Mads Lundby Hansen til Detektor.

Det betyder, at de to forskellige opgørelser ikke kan bruges til at sige noget om, at der er sket en stigning i indkomsten for de forskellige uddannelsesgrupper. I virkeligheden viser de to forskellige ting. Undersøgelsen fra 2016 viser, hvad man kan forvente at tjene, hvis man tager en bestemt uddannelse. Undersøgelsen fra 2017 viser, hvad personer med bestemte uddannelser har tjent i løbet af et år.

Du kan læse hele Detektors faktatjek her.