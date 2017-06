Med Facebook kan du blive øjenvidne til breaking news

En stor brand er brudt ud i London. Der er gadeoptøjer i Paris. Flere tusinde demonstranter er samlet ved Det Hvide Hus i Washington. Sådan kunne varme rygter lyde på de sociale medier. Men hvordan tjekker du hurtigt, at der ikke er tale om en falsk nyhed, hvis de etablerede tv-stationer endnu ikke har direkte tv-billeder fra stedet?

Hvis en stor nyhed ’breaker’, som det hedder i journalistsprog, går jagten straks ind på at skaffe de faktuelle oplysninger. Et af de gode værktøjer til at få adgang til fakta kan være Facebookbrugere, der sender direkte fra det sted, hvor begivenheden udspiller sig.

Men er det ikke svært, at finde ud af, om andre Facebookbrugere lige nu og her sender direkte fra det relevante sted? Svaret er et stort nej, når du bruger det dynamiske verdenskort i tjenesten Facebook Live. Her får du lynhurtigt et overblik over, hvor i verden en eller flere brugere lige nu står med telefonen og sender direkte video. Det kan også være en tv-station, der sender sit signal via Facebook Live. Nu kan du med egne øjne se, hvad der rent faktisk foregår ’på gerningsstedet’.

Prikker på verdenskortet viser de steder i verden, hvor en Facebookbruger står og sender direkte video. Ved at zoome ind på kortet, dukker flere prikker op, der hver især repræsenterer en eller flere Facebookbrugere. Og er du heldig, får du endda mulighed for at se, hvad der foregår fra flere vinkler, fordi personerne måske ikke står præcis samme sted og filmer begivenheden.

Under branden i højhuset Grenfell Tower i London den 14. juni var der flere, der sendte live via Facebook. Det bekræftede dels, at branden rent faktisk fandt sted og gav også et indtryk af omfanget af ødelæggelserne.

Det internationale faktatjek-samarbejde First Draft har lavet en video-guide, der fortæller, hvordan du bruger verdenskortet i Facebook Live, hvis du selv vil være din egen sandhedsjæger og faktatjekke en aktuel begivenhed.

Guiden anbefaler blandt andet, at man sørger for at kopiere linket til Facebookbrugeren, der er i gang med at sende. Når brugeren stopper sin optagelse, forsvinder brugeren nemlig fra landkortet, og så er det svært at finde tilbage til den arkiverede optagelse, hvis du vil se den igen.

Og er der flere, som sender fra samme sted, så kan man bedst sammenligne videoerne, hvis man ved, hvor man kan genfinde optagelserne.

Det er værd at bemærke, at hvis en Facebookbruger har begrænset sin live-optagelse, så den kun kan ses af ‘venner’, så vil transmissionen ikke kunne ses på landkortet. Det betyder også, at landkortet i realiteten viser færre live-transmissioner, end der rent faktisk er.