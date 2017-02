Medie vil sparke døren ind til læsernes ekkokamre

Det amerikanske onlinemedie BuzzFeed News går nye veje for at give sine læsere et bredere perspektiv på holdninger i den offentlige debat. På de af mediets artikler, der bliver mest delt på sociale medier, skal brugerne have et overblik over de forskellige holdninger, der måtte være til det emne, som artiklen handler om. Det skriver det amerikanske nyheds- og markedsdatabureau, Bloomberg.

Målet er at gøre op med læsernes ekkokamre – eller filterbobler – på ikke mindst Facebook, hvor brugerne kan svælge i selvbekræftende historier fra politiske blogs og selverklærede holdningsprægede webmedier. Det kan have den konsekvens, at man kun ser og hører udsagn, der stemmer overens med det, man mener i forvejen, og dermed forstærker ens meninger og måske gør dem mere ekstreme.

Samtidig kan det skabe dyb mistillid til de etablerede medier blandt brugerne, som også den amerikanske præsident Donald Trump løbende har hjulpet vej ved at sige, at alt, hvad medierne skriver, er falske nyheder.

Sådan ser det ud En boks med overskriften 'Uden for din boble' vises i bunden af Buzzfeeds mest delte artikler og henviser til andre holdninger om artiklens emne.

Indholdet til Buzzfeeds nye initiativ, der har fået navnet ”uden for din boble” (Outside Your Bubble), indsamles af det amerikanske medies redaktion ved hjælp af automatik og vises i en boks nederst på de mest læste artikler. Her kan brugerne se, hvad andre skriver og mener om artiklens emne på Twitter, Facebook, blogs og øvrige sociale medier.

”Vi befinder os alle i filterbobler. Det gælder især på de sociale medier. Alle, som arbejder med nyheder, har det seneste års tid kunnet se, hvordan de sociale medier påvirker folks holdninger til verden og udelukker adgangen til andre meninger,” siger Buzzfeeds chefredaktør, Ben Smith, til Bloomberg.

Buzzfeed, der blandt andet har det store tv- og filmselskab NBCUniversal i ejerkredsen, er blot et af flere amerikanske medier, der går nye veje for at præsentere sine læsere for forskellige synspunkter. Det sker på et tidspunkt, hvor den offentlige debat i USA synes at være mere polariseret end nogensinde før.

Mere end 40 pct. af de voksne amerikanere får deres nyheder fra Facebook, viste en undersøgelse fra analyseinstituttet Pew Research Center sidste år. Og netop Facebooks algoritmer styrer i høj grad, hvilke nyheder Facebookbrugerne får vist. Det sociale medie indsamler adskillige data om alle sine brugere og ved derfor, hvad der interesserer hver enkelt bruger. Det sker blandt andet ud fra, hvilke opslag en bruger har ”syntes godt om” og kommenteret. Dermed præsenteres brugerne i høj grad for artikler, der har samme holdninger til for eksempel politiske forhold som brugeren.

Og netop Facebook vil nu også forsøge at bryde de ekkokamre, som det sociale medie ved hjælp af sine algoritmer selv har været med til at skabe. Facebooks stifter, Mark Zuckerberg, meddelte i sidste uge, at virksomheden nu vil tage initiativ til at hjælpe brugerne med at forstå hinandens synspunkter.

”Over tid vil vi undersøge hvilke kilder, der tilbyder et bredere udvalg af perspektiver, og indhold fra de kilder skal oftere fremhæves over for Facebooks brugere,” skrev Mark Zuckerberg i et opslag på Facebook. Han slår dog samtidig fast, at det næppe er muligt helt at fremelske en mere alsidig debat, hvis folk ikke selv vil acceptere andre holdninger end deres egne.

Også søgemaskinen Google spiller en nøglerolle i brugernes jagt på ”sandheden”. Selv om man gerne vil bruge Google til at finde ud af, hvad der er fakta, får forskellige brugere ofte forskellige resultater. Algoritmerne differentierer resultaterne efter tidligere søgninger, geografisk placering osv., og alene det kan medvirke til at skabe forskellige verdensbilleder, sagde Michael P. Lynch, der er amerikansk professor i filosofi på University of Connecticut og forfatter til bogen “The Internet of Us: Knowing More and Understanding Less in the Age of Big Data”, til Mandag Morgen i august.

”Det er et paradoks, at vi har så meget information, men ser ud til at vide og forstå meget mindre. Når folk allerede tror, at de har svaret, eller at Google kan give dem svaret meget hurtigt, opfordrer det dem til at være meget dovne og ikke kigge ned under overfladen på det, de finder online,” mener Michael P. Lynch.