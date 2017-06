Medieklynge vil gøre digital fortællekunst til dansk erhvervseventyr

Den danske film-, tv-, spil- og animationsbranche lancerer et nyt fælles erhvervsudspil, som skal gøre danske billedbårne fortællinger til magnet for internationale talenter og kapital. Sammen vil branchen gøre Danmark til international hub for digital historiefortælling i verdensklasse.